Controllo razzista in piazza delle Vettovaglie: il Comune chiarisca e prenda provvedimenti

Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà a Ibrahima Dieng, per il grave episodio di razzismo di cui è stato oggetto da parte degli stewards ingaggiati dal Comune di Pisa per il “controllo” di Piazza delle Vettovaglie. Si tratta di un fatto che si inserisce a pieno titolo nel clima generale di odio, che la Lega cavalca e fomenta, con la sua propaganda e con le sue politiche discriminatorie.

E’ necessario che il Comune intervenga immediatamente, per quanto di sua competenza, nei confronti della società a cui ha dato questo appalto e verso chi si è macchiato di questo grave atto. Ribadendo ancora una volta che la sicurezza pubblica non può e non deve essere demandata all’utilizzo di corpi di vigilanza privata, chiediamo al contempo alla amministrazione di fare chiarezza sulle funzioni di questi soggetti all’interno delle piazze cittadine, nonchè sulla loro piena identificabilità mentre sono in servizio.

Da parte nostra porteremo la questione nella seduta del consiglio comunale di lunedì, affinchè l’amministrazione prenda una posizione di netta condanna del fatto e intraprenda tutte le iniziative necessarie contro chi ha materialmente messo in atto il comportamento razzista.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

