Corse notturne all’ippodromo: Petrucci a briglia sciolta contro il Parco di San Rossore

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci è in pieno delirio da campagna elettorale per le prossime elezioni regionali e ancora una volta si lancia in dichiarazioni contro il Parco di San Rossore, mostrando la sua totale ignoranza in materia di normative esistenti.

Per l’ennesima volta l’esponente del partito della Meloni rilancia la proposta delle corse notturne all’ippodromo di San Rossore, puntando il dito contro un ben non identificato “ambientalismo da salotto”.

Il consigliere regionale Petrucci vuole infatti consentire l’utilizzo dell’ippodromo anche in notturna per allungare la stagione delle corse, relegando a “veti di un ambientalismo solo ideologico” i problemi ambientali che ne deriverebbero: ad esempio il fatto che le luci e le centinaia di auto che si riversano in Tenuta ogni volta che si svolgono questo tipo di eventi avrebbero un impatto devastante sulla fauna selvatica che, proprio nelle ore crepuscolari e notturne vede la sua massima attività.

Ribadiamo che quella di Fratelli d’Italia , sostenuta anche dal Sindaco Conti, è una proposta politica inaccettabile fondata sulla idea per cui le norme di tutela degli habitat unici in Europa, come il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, rappresenterebbero un limite allo sviluppo delle attività economiche ed in particolare dell’ippodromo.

Il Parco di San Rossore è da tempo in difficoltà per mancanza di adeguate risorse economiche ed umane, e avrebbe bisogno di un rilancio proprio a partire dai suoi beni più preziosi, la sua stessa essenza: ovvero gli ambienti naturali che lo compongono. Al contrario si portano avanti politiche anche bipartisan per mortificarlo a discapito di attività che poco hanno a che vedere con la sua missione fondante. Prima il Piano Integrato del Parco che minaccia di ridurre le aree tutelate, poi il progetto della nuova base militare nel cuore del Parco, ora questa idea di portare attività di massa nelle ore notturne all’interno della tenuta di San Rossore

Ma fortunatamente il territorio non è a loro disposizione e questa idea, nonostante i ripetuti assalti, può essere bloccata come avvenuto fino ad oggi: ci sono delle leggi, nazionali ed europee, che tutelano le aree protette. Ma non solo: c’è un’intera comunità che ha difeso e difenderà ogni volta che sarà necessario quella riserva di biodiversità e di bellezza custodita nel nostro parco.

Il problema vero di queste dichiarazioni di Petrucci è che rappresentano l’arretratezza culturale di questa destra, che considera ancora la tutela dell’ambiente come un vincolo allo sviluppo, quando ormai tutti, a livello internazionale, hanno capito che è vero il contrario.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...