“Costruiamo insieme la città di domani!” – Campagna tesseramento 2026 di Una città in Comune

Costruiamo insieme la città di domani: con questo importante obiettivo Una città in Comune ha lanciato ieri la campagna di tesseramento 2026 per sostenere economicamente la sua attività politica.

Per portare avanti le nostre attività e i nostri progetti, abbiamo bisogno del sostegno di tutte e tutti coloro che li condividono.

Lavoriamo insieme per un domani diverso della nostra città.

Come sottoscrivere la tessera di Una Città in Comune? Vieni presso la sede in via Luigi Bianchi 8, il mercoledì a partire dalle ore 21.30, oppure richiedendola su Contattaci su WhatsApp al numero +39 351 363 6773 o via email a info@unacittaincomune.it



Come sostenere Una Città in Comune? Ci sono molti modi per sostenerci, anche con donazioni periodiche o una tantum. Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata sul questo sito

Il video con l’intervento di Giulia Contini alla festa di tesseramento del 21 novembre

