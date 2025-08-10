Crescono gli affitti brevi: mancano regolamenti comunali e politiche abitative adeguate ad ogni livello

Questa città non è un albergo, o forse si?

Pisa continua a scontrarsi con la crisi abitativa e ad alimentarla contribuisce ormai in modo significativo l’aumento delle locazioni turistiche.

I dati pubblicati in questi giorni confermano le denunce dei nostri mesi e i numeri che abbiamo reso pubblici tramite i nostri atti ispettivi. La quota degli alloggi destinati ai turisti sale a 1200 solo nel nostro comune.

Da tempo abbiamo denunciato che l’intervento normativo non può tardare e che Pisa stava iniziando ad adeguarsi ad altre città come Firenze, Venezia, in una spirale di condanna alla sofferenza abitativa che colpisce con gravità diversa tutte le città d’arte.

La giunta Conti non ha fatto nessun passo nella direzione di assumere un impegno per proteggere il diritto alla casa di chi a Pisa ci vive. Da oltre un anno giace la nostra richiesta di elaborare un regolamento comunale per governare questo fenomeno che divora le città.

Basta considerare che negli ultimi venti mesi ha aperto un esercizio ogni due giorni: questo vuol dire che ogni due giorni una casa è stata sottratta all’uso abitativo.

È un’epidemia che nessuno sta fermando e che colpisce ormai un numero sempre maggiore di persone che vorrebbero trovare casa ma non la trovano perché le case non ci sono o hanno prezzi inaccessibili.

Lo abbiamo sempre denunciato e continueremo a farlo e a richiedere i dati al comune per monitorare un cambiamento sempre più preoccupante.

Le responsabilità sono molte e a tutti i livelli.

In primo luogo, il governo meloni ha falcidiato le risorse per la casa eliminando i fondi per il contributo all’affitto e alla morosità incolpevole. Da poco infatti il comune, anche in ritardo rispetto ai tempi, ha pubblicato il bando sul contributo affitto, ormai più che dimezzato e accessibile ad un numero sempre più ristretto di persone.

Non possiamo poi ignorare che le politiche sulla così detta edilizia agevolata sono gestite in modo poco trasparente con un bando per niente pubblicizzato e in vigore solo dal 5 agosto al 5 settembre.

I problemi poi riguardano anche le politiche della regione Toscana, cui spetta tra l’altro la competenza sulla legge relativa all’edilizia popolare.

Grande colpa che accomuna regione e comune è quella relativa al recupero degli alloggi pubblici sfitti (oltre 4000 in tutta la Toscana, solo a pisa circa 180).

Insomma la situazione è sempre più complessa e come sempre abbiamo detto richiede risposte serie e azionate su tanti piani diversi contemporaneamente.

La certezza che abbiamo, però, è che in questo momento l’emergenza sia tale da richiedere un drastico cambio di prospettiva, che includa anche un intervento incisivo sul mercato privato senza dover trovare una compatibilità con la massimizzazione dei guadagni da parte dei proprietari.

Per noi le politiche abitivative devono partire da un presupposto concettuale: la casa non è un bene per la rendita è un diritto. Non si tratta di uno slogan, si tratta di un presupposto fondamentale per porre un tetto alla speculazione, per impostare il cambiamento in una direzione di giustizia sociale effettiva e di garanzia di un diritto che sempre più si sta trasformando in un privilegio.

