Critical POC: il 17 ottobre una pedalata collettiva tra le minacce e le promesse del Piano Operativo Comunale di Pisa

Il 17 ottobre ci sarà la Critical POC, una passeggiata esplorativa in bicicletta tra le minacce e le promesse del Piano Operativo Comunale (POC) di Pisa: un disegno urbano imperniato su cemento, consumo di suolo e speculazione, che asseconda i grandi interessi privati e aggrava la crisi sociale, economica e ambientale della città. La distribuzione delle quasi 800 osservazioni presentate mostra chiaramente che, dove le persone sono state informate, si sono attivate per fermare le previsioni urbanistiche di questa giunta.

Crediamo tuttavia che ci siano ancora molti aspetti sfuggiti all’attenzione pubblica: per questo cercheremo di rendere evidenti le opere irreversibili che potrebbero trasformare i quartieri se il POC fosse approvato così com’è.

L’appuntamento è per sabato 17 ottobre alle ore 15:00 in viale delle Piagge 1.

Partiremo per un percorso che attraverserà le Piagge, Cisanello e Pratale, i quartieri nei quali si concentrano le maggiori previsioni di nuove edificazioni e parcheggi. Qui è previsto un ingente consumo di suolo e la drastica riduzione di quel patrimonio di biodiversità fondamentale per la mitigazione climatica. I comitati di cittadinanza, come in via Maccatella o via Don Bosco, al contrario, propongono progetti di riforestazione e di piantumazione di alberi da frutta.

Successivamente attraverseremo il centro storico, dove gli ambiti di trasformazione raccontano una visione in cui il diritto allo studio viene negato con l’eliminazione di mense e aule studio, mentre gli edifici abbandonati vengono rifunzionalizzati ad uso e consumo di residenze di lusso e strutture turistico-ricettive. Una “città vetrina” dove il costo della vita continua ad aumentare e che accelera il progressivo spopolamento e l’abbandono dei quartieri.

Dalla zona Stazione e via Cattaneo mostreremo come le politiche sui frazionamenti e sull’utilizzo dei negozi al piano terra riflettano l’idea dell’amministrazione, per la quale il vero degrado sta nella qualità stessa dell’abitare.

Ci sposteremo poi verso San Giusto e San Marco, quartieri sacrificati a un’infrastruttura di mobilità insostenibile, in cui il verde fruibile è assente e i servizi alla cittadinanza vengono ridotti, mentre si permette ai fondi immobiliari di acquistare intere porzioni di città per realizzare social housing di facciata e studentati di lusso. È una richiesta implicita nella modalità stessa dell’evento: chiedere più spazio per la mobilità sostenibile a partire dagli stalli delle biciclette fino al miglioramento del trasporto pubblico.

L’esplorazione toccherà solo alcuni dei punti critici di questo piano. Siamo infatti consapevoli che, in una città come Pisa, quello che succede a San Giusto tocca da vicino anche i Passi, così come il CEP, Barbaricina e Porta a Mare subiranno le conseguenze delle scelte fatte su Pisanova o Riglione.

Per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare con bici, pattini, skateboard, risciò, tricicli, monopattini, cargo bike o qualsiasi altro mezzo, per evitare che il POC sia approvato e attuato nella forma adottata. Sarà possibile partecipare anche soltanto ad alcuni tratti del percorso.

Invitiamo gli abitanti dei vari quartieri o chiunque abbia problemi di mobilità ad attendere il passaggio della Critical POC nelle aree di sosta previste, ciascuna caratterizzata da un tema:

– Consumo di Suolo in Via Mariscoglio

– Biodiversità davanti alla Coop di Cisanello

– Diritto allo Studio davanti all’Aula Studio Pacinotti

– Diritto alla città in Lungarno Pacinotti (all’altezza di Piazza Carrara) – Diritto all’Abitare in Piazza Guerrazzi

– Vivibilità nei quartieri di fronte alle scuole in Via Conti.

La manifestazione si concluderà al Circolo ARCI Alberone, che ha messo a disposizione i propri spazi per un momento di ristoro e socialità alla fine della pedalata collettiva.

Promotori: Pisa Depredata, Circolo ARCI Alberone Pisa, Circolo Legambiente Pisa, Comitato Difesa Alberi Pisa, Exploit Pisa, FIAB Pisa, Insieme per le Piagge, Greenpeace Gruppo Locale Pisa, Sinistra Per…, Unione Inquilini di Pisa

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