Invitiamo tutti e tutte a partecipare alla biciclettata esplorativa tra le minacce e le promesse del Piano Operativo Comunale di Pisa,

un disegno urbano imperniato su cemento, consumo di suolo e speculazione, che asseconda i grandi interessi privati e aggrava la crisi sociale, economica e ambientale di Pisa.

Renderemo evidenti quali opere irreversibili potrebbero trasforamare i quartieri se il PCO fosse approvato così come è!

Attiviamoci per evitare che succeda.

Partecipa con pattini, skateboard, risciò, tricicli, monopattini, cargobike

Appuntamento Sabato 17 Ottobre 2026 alle ore 15:00 in viale delle Piagge,1

A breve maggiori informazioni sul percorso

La Critical POC sarà promossa da Pisa Depredata in collaborazione con

Circolo Arci Alberone, CIrcolo Legambiente Pisa, Comitato Difesa Alberi Pisa, Exploit, Insieme per le Piagge, Greenpeace Gruppo Locale Pisa, Sinistra Per, Unione Inquilini Pisa

Contatteci se volete contribuire e raccontare le vostre osservazioni.

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