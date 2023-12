CUT: su nostra proposta si riparte dalla Paradisa e l’urgenza di un nuovo accordo sugli affiti per abbassare i prezzi

Si è svolta mercoledì 14 dicembre la prima riunione della Conferenza Università Territorio in cui, nonostante le assenze della Scuola Normale Superiore e del Sant’Anna. si è provato a definire un metodo costante e condiviso di lavoro affinchè finalmente questo organo si riunisca periodicamente ed efficacemente.

Al centro poi della discussione il tema del caro affitti per gli studenti e delle studentesse e la mancanza di posti alloggi.

Abbiamo ancora una volta avanzato le nostre proposte, a partire dalla assoluta contrarietà alla operazione del Comune di svendere beni pubblici (Mattonaia, ex-asilo Coccapani, edificio in via Fermi) ad Invimit per realizzare hotel studenteschi.

Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto che tutti gli enti si muovano invece insieme verso Invimit per un accordo per il recupero della Paradisa come residenza studentesca gestita dal Dsu.

Abbiamo anche posto al centro l’urgenza di intervenire sui prezzi degli affitti a partire dalla definizione di un nuovo accordo territoriale per affitti più bassi. Anche questo è stato assunto come punto si lavoro.

Su entrambe le questioni si tornerà a discutere nella prossima seduta di Febbraio.

