Da oggi alla stazione meno diritti con la Zona Rossa

Riparte la zona rossa alla Stazione, attivata dalla Prefetta su richiesta del Sindaco

Per la seconda volta da inizio 2025 viene creata una zona rossa nelle aree limitrofe la Stazione, con un’ordinanza prefettizia che utilizza uno strumento amministrativo caldamente consigliato dal Ministro Piantedosi per gestire “i perimetri urbani più problematici”.

Già a gennaio il Sindaco Conti aveva richiesto che la Prefettura mettesse in essere una prima zona rossa, e già allora avevamo rilevato come, a giustificazione del provvedimento, non ci fosse alcun dato sulla pericolosità della zona, ma solo vaghi riferimenti all’accresciuta percezione di insicurezza. All’epoca, avevamo rilevato come i problemi del quartiere non venissero in alcun modo toccati da quella misura, anzi: essa avrebbe inciso in maniera rilevante sulle vite di persone ai margini, escludendole ulteriormente dal contesto cittadino e incidendo fortemente sui diritti. E nel mese di febbraio una rete di realtà associative, politiche e di movimento erano scese in piazza per manifestare un esplicito dissenso verso il provvedimento e verso il Decreto Sicurezza (allora ddl 1660 in discussione in Parlamento) che, con lo slogan della sicurezza, macella diritti, criminalizza il dissenso e crea emarginazione.

Ci sembra necessario ribadire oggi quello che si diceva allora: a zona della Stazione è il luogo in cui persone ai margini (senza dimora, stranieri irregolari, persone con dipendenze) sentono meno violenta la pressione delle istituzioni che, negli ultimi decenni, hanno cercato di espellerli dal centro cittadino, addossando loro al contempo le cause di un crescente malessere sociale le cui ragioni stanno più nell’aumento delle disuguaglianze che nell’aumento della violenza di strada (che anzi tutti i dati dicono in diminuzione). La carenza di politiche sociali da un lato e l’inasprimento delle misure repressive, soprattutto in materia di immigrazione, hanno fatto aumentare i numeri della popolazione ai margini, numeri esplosi durante la pandemia. Interdire la frequentazione di quella zona a persone che non stanno facendo alcun reato solo perché hanno avuto una condanna in passato e manifestano “atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto ed attuale per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree” (locuzione così vaga da poter diventare facilmente discriminatoria) significa colpire la libertà di movimento di persone che verranno progressivamente sempre più espulse dalla città, precludendo il loro reinserimento e andando, questa volta davvero, ad alimentare la microcriminalità che ha per protagonista la popolazione più povera.

L’inutilità del provvedimento di allora fu evidente alla fine dei due mesi previsti dall’ordinanza, quando la zona rossa non venne prorogata. Non siamo solo noi a dirlo: in un comunicato stampa di qualche settimana fa, il sindacato di Polizia SIULP scriveva “non possiamo esimerci dal soffermarci sulla profonda confusione che sta vivendo la città di Pisa […]. Confusione che si è riscontrata anche nel richiedere il ripristino della Zona Rossa alla stazione, sebbene la propaganda politica degli ultimi anni e sebbene le attente valutazioni del Questore […]”. Ma, come rileva il SIULP-Pisa, nel caso di questa seconda zona rossa la situazione è ancora più preoccupante, e mostra plasticamente come questi provvedimenti siano becera campagna elettorale sulla pelle dei più deboli, più che interesse per la sicurezza della cittadinanza. Infatti, a distanza di più di tre mesi dalla fine della prima zona rossa, senza che Prefetta o Questore si fossero espressi pubblicamente per una sua proroga, arriva la richiesta di una nuova zona rossa da parte del Sindaco Conti. O sarebbe meglio dire da parte dell’onorevole Ziello. Quantomeno, è quanto lui sostiene nelle sue uscite social, rivelando pressioni indebite da lui compiute sull’organo che avrebbe dovuto valutare la necessità del provvedimento, cioè il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, di cui fanno parte Prefetta, Questore, Sindaco, ma non certamente l’onorevole Ziello.

Maggior sicurezza alla Stazione vorrebbe dire politiche attive di contrasto alla povertà materiale e abitativa, di accoglienza e inserimento lavorativo, di contrasto alle dipendenze, di creazione di spazi sociali e aggregativi. Tutte azioni difficilmente traducibili in guadagno elettorale per la Destra al governo.

Diritti in comune: Una città in comune

