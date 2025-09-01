Home / In evidenza / Da Pisa sosteniamo la Global Sumud Flotilla

Da Pisa sosteniamo la Global Sumud Flotilla

Rappresentanti della società civile di 44 paesi partiranno tra il 31 agosto e il 4 settembre ​con l’obiettivo di rompere l’Assedio di Gaza.

Decine di piccole imbarcazioni civili ​hanno l’ambizione e il coraggio ​di provare a oltrepassare il blocco navale ​imposto illegalmente da Israele alla Palestina.​

Dall’Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dalla Tunisia, salperanno per portare aiuti umanitari ​alla popolazione che resiste nella striscia di Gaza ​una popolazione che resiste al Genocidio perpetrato dallo stato di Israele, ​con la complicità del Governo, dell’Unione Europea e della Nato.​

Disarmiamo Israele, Liberiamo la Palestina. ​

Basta inviare armi, inviamo cibo e medicinali, ​ad una popolazione che oggi muore anche di fame.

Invitiamo tutti e tutte, in particolare le Istituzioni, a seguire, sostenere e condividere ​l’iniziativa della Global Sumud Flotilla.​

Condividi questo articolo

Lascia un commento