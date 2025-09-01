Da Pisa sosteniamo la Global Sumud Flotilla

Rappresentanti della società civile di 44 paesi partiranno tra il 31 agosto e il 4 settembre con l’obiettivo di rompere l’Assedio di Gaza.
Decine di piccole imbarcazioni civili hanno l’ambizione e il coraggio di provare a oltrepassare il blocco navale imposto illegalmente da Israele alla Palestina.
Dall’Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dalla Tunisia, salperanno per portare aiuti umanitari alla popolazione che resiste nella striscia di Gaza una popolazione che resiste al Genocidio perpetrato dallo stato di Israele, con la complicità del Governo, dell’Unione Europea e della Nato.
Disarmiamo Israele, Liberiamo la Palestina.
Basta inviare armi, inviamo cibo e medicinali, ad una popolazione che oggi muore anche di fame.
Invitiamo tutti e tutte, in particolare le Istituzioni, a seguire, sostenere e condividere l’iniziativa della Global Sumud Flotilla.