Da Pisa verso il 18 ottobre con GKN

Oggi siamo qui in piazza come nodo pisano di azionariato popolare a sostegno della reindustrializzazione della ex-GKN di Campi Bisenzio. Siamo cittadine e cittadini che, come singoli o come membri di varie realtà politiche e di associazionismo, (Una Città in Comune, Exploit, Circolo Arci Alberone, Chicco di Senape, Legambiente, DES) circa un anno e mezzo fa hanno preso l’impegno collettivo dell’acquisto di azioni del progetto di Gkn For Future. Come noi, moltissime altre persone in tutta la Toscana sono diventate socie azioniste, contribuendo al superamento del milione di euro di azioni, in quello che è un unicum nella storia del nostro paese: un piano industriale scritto interamente dal basso, da ricercatori solidali e da operai licenziati, da quattro anni in assemblea permanente e in presidio dello stabilimento per difenderlo dalla speculazione immobiliare con la determinazione di tornarci a lavorare. E’ un piano per la produzione di pannelli fotovoltaici per comunità energetiche rinnovabili e solidali e di cargo-bike, quindi a servizio della transizione ecologica dal basso e della diffusione di democrazia energetica.

Oggi, dimostrare che è possibile creare lavoro per il bene collettivo e per il contrasto alla crisi eco-climatica significa dimostrare che esiste eccome l’alternativa alla conversione bellica dell’apparato industriale, unica direzione che invece viene impartita dall’alto in questa fase di riarmo europeo, di regime di guerra e di genocidio. Esiste eccome la possibilità di progettare dal basso che cosa si produce, come e per chi, di dire “mai più un chiodo per la guerra, per il sionismo, per il colonialismo e per l’estrattivismo fossile” e invece sì, a un futuro di giustizia climatica e sociale. In questo senso, la lotta per riaprire questa fabbrica è anche la lotta con la Palestina, per la Palestina libera, che libera tuttə noi. Infatti, in questi 4 anni il Collettivo di Fabbrica ex-GKN è andato ben oltre la vertenza, ha intessuto convergenza politica larghissima, attaccando una dimensione politica generale. La vittoria della vertenza con la partenza del piano industriale sarebbe però un precedente storico per tutto il movimento sociale, ecologista, antimilitarista, di una importanza tale che il sistema, il nostro governo, la proprietà, la Regione Toscana non possono permettersi.

E infatti oggi la ex-GKN è a un passo dalla vittoria ma rischia di rimanere schiacciata dall’immobilismo delle istituzioni: il consorzio industriale finalmente è costituito, da luglio (solo grazie a un’incessante pressione dal basso durata mesi e mesi, che collettivo e solidali hanno dovuto esercitare e senza la quale non sarebbe mai accaduto). Tale consorzio, adesso, avrebbe il solo compito di rilevare lo stabilimento e di metterlo a servizio della reindustrializzazione. Questo gesto così piccolo eppure evidentemente così scomodo non viene compiuto e siamo ancora impantanati in un attendismo criminale che rischia di non sbloccarsi in tempi utili affinché la riapertura avvenga, mentre promesse di finanziamento al piano vengono improvvisamente disattese, poiché evidentemente ci sono pressioni politiche esterne più forti sui soggetti finanziatori, e mentre il business plan inevitabilmente perde attualità, tutto sulla pelle di persone che hanno messo in gioco la loro vita da 4 anni a questa parte.

E allora noi oggi siamo in piazza anche per dire che ex-GKN è pubblica utilità, che questa vertenza non ha più tempo, che il momento della riapertura è ora o mai più. A chiederlo a gran voce è la società civile, sono migliaia di solidali: le istituzioni, in primo luogo la Regione, la cui nuova giunta è in continuità con la precedente, dovranno rendere conto di questa occasione mancata e noi non gliela perdoneremo. Siamo qui per lanciare l’appuntamento collettivo al corteo di sabato prossimo 18 ottobre a Firenze, per ribadire tutto questo a fianco del CdF.

Da Pisa partiamo assieme con il treno, ci vediamo tutte e tutti in stazione Centrale alle 12:30. Per tutto, per altro, per questo. INSORGIAMO!

