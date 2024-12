Da Porta a Mare all’Artale: i cantieri della speculazione per hotel studenteschi

La speculazione immobiliare sta divorando la nostra città e i suoi effetti saranno devastanti. Gli hotel studenteschi sono il nuovo business in ambito immobiliare, a Pisa come in tante altre città universitarie: strutture private a prezzi di mercato che drogheranno ulteriormente il mercato abitativo e avranno come effetto l’espulsione delle fasce più deboli della popolazione dalla città, oltre a mutare radicalmente la figura degli studente e delle studentesse che arriveranno a Pisa.

Sono centinaia e centinaia i posti letto che si prevedono, infatti, di realizzare in città con i nuovi progetti messi in campo da grandi investitori con la piena approvazione della Giunta Conti. A Porta a Mare si prevede la costruzione di un hotel studentesco da 372 posti da parte di Finint Investment, società di gestione del Gruppo Banca Finint che sta portando avanti operazioni analoghe a Padova, Modena e Trieste.

A questo si aggiungono i centinaia di posti letto che si intende realizzare con altri hotel studenteschi nella ex-Caserma Artale. Si sta realizzando ciò che abbiamo più volte denunciato: una speculazione da manuale, con la benedizione della Giunta Conti. È di questi giorni, infatti, la notizia, che la società San Ranieri srl controllata da Ad casa immobiliare di Firenze sarebbe intenzionata a vendere l’ex-caserma Artale ad una società torinese il cui business è la realizzazione di hotel studenteschi.

Tutto questo mentre il Comune ha provato a vendere ad Invimit la Mattonaia, l’edificio in via Fermi e l’ex-asilo Coccapani, sempre con l’obiettivo di realizzare hotel studenteschi. Per quanto riguarda invece la ex-residenza studentesca Paradisa invece non si sa ancora nulla rispetto a quali possibili Fondi immobiliari vogliano acquistare l’immobile anche con questa stessa destinazione, nonostante le nostre ripetute richieste di chiarezza e trasparenza,

Stiamo parlando di quasi 1000 posti letto per studenti e studentesse a prezzi di mercato. Tutto ciò a fronte di una situazione di un mercato drogato in cui un posto letto a Pisa costa oggi tra le 350 e le 400 euro, mentre mancano centinaia di posti alloggi per gli studenti vincitori nelle graduatorie del diritto allo studio, mentre il Governo (e a cascata la Regione) riducono i finanziamenti per il diritto allo studio. Inoltre, il quadro è aggravato dalla scelta della Regione Toscana di avviare la gestione in project financing di alcune residenze studentesche della città – Nettuno, Don Bosco e San Cataldo- con l’effetto della riduzione dei posti letto per il diritto allo studio. A questo si aggiunge infine il problema dei rimborsi per le spese dell’affitto, che arrivano solo ex post con i contributi regionali, e che comunque non bastano per tutti quelli che ne avrebbero diritto.

Se sommiamo tutte queste operazioni l’effetto sarà un mutamento radicale del volto di Pisa, della composizione studentesca e del rapporto tra città ed università. Ormai studiare è un privilegio cui può accedere solo chi ha una copertura di reddito familiare alle spalle, e una città che stende il tappeto rosso a operazioni di pura speculazione sta attivamente contribuendo a ledere il diritto allo studio.

È necessario chiederci che cosa significhi essere una città universitaria: le persone che studiano a Pisa non debbono essere trattate come fonte di mero introito economico e relegate in determinati luoghi o quartieri. L’arricchimento e la potenzialità di un tessuto cittadino contaminato da universitarie/i passa dal rendere le persone che studiano nella nostra città parte attiva e integrata della stessa.

La gestione delle politiche abitative studentesche è una responsabilità enorme: significa colmare i divari territoriali che esistono nel nostro paese, significa creare opportunità di crescita per chi viene da una situazione di fragilità e garantire in modo effettivo il diritto allo studio.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

