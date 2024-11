Dai Comuni una domanda di acqua pubblica: ogni progetto di Multiutility va superato

L’obiettivo è una effettiva ripubblicizzazione del servizio come approvato con il referendum del 2011

L’impegno di tante realtà, movimenti, associazioni e coordinamenti, ma soprattutto di tante persone, ha fatto sì che la quotazione in borsa della multiutility sia considerata anche dal Presidente di ALIA un’ipotesi superata.

Il tema non si sarebbe progressivamente posto come centrale senza iniziative, articoli della stampa, manifestazioni, prese di posizioni pubbliche, attività delle organizzazioni sindacali e lavoro dentro le istituzioni dei gruppi della sinistra di alternativa.

Ora anche chi governa la Regione Toscana e il Partito Democratico riconoscono che non quotare in borsa è il minimo. Che però non basta. La nostra proposta è sempre stata quella di rendere completamente pubblico il servizio idrico, così come la gestione dei servizi ambientali, per poter perseguire al meglio l’interesse della cittadinanza.

Nella mente e nelle proposte fino ad ora portate avanti dai sindaci delle maggiori città della provincia di Firenze (Firenze, Prato e Empoli) e dei rispettivi circoli territoriali del PD, la Multiutility dovrebbe invece agire esattamente come una società privata, con il suo CDA autonomo e per la produzione di profitto da spartirsi.

Lo dimostra anche la sentenza del TAR che da ragione ad Alia-Multiutility che ha negato a un consigliere comunale di Firenze l’accesso ad atti aziendali.

Ci è stato chiarito che anche il piano industriale non lo vota il consiglio dei soci pubblici, ma il consiglio di amministrazione, già oggi. Ciò continua ad allontanare l’azienda dagli interessi dei territori e della cittadinanza. Soprattutto causerà in futuro, per poter produrre utili da ripartire tra i soci di Alia, il peggioramento del servizio con una diminuzione degli investimenti.

Infatti l’aumento degli introiti può realizzarsi in un unico e solo modo, cioè caricando i profitti sulle bollette, o tagliando alcune voci di spesa.

Vogliamo infatti ricordare che tutti gli introiti aziendali che la multiutility fa sono soltanto grazie ai servizi che paghiamo tutte e tutti, con tariffe e tributi.

Ora dobbiamo quindi richiedere, proprio perché la quotazione in borsa sembra archiviata, che si dia seguito al risultato referendario del 2011, ovvero ad un’ effettiva ripubblicizzazione delle società che gestiscono il servizio idrico e quindi la fuoriuscita di dette società (Publiacqua e Acque spa) dalla società Alia, rimandando la nuova concessione prevista dalle scadenze.

Sottoscrizioni:

Ilaria Antonelli, consigliera comunale Montelupo è Partecipazione, Montelupo Fiorentino

Ciccio Auletta, consigliere comunale Diritti in comune, Pisa

Giuseppe Bagni, consigliere Comunale Rinascita per Lastra, Lastra a Signa

Veronica Bagni, consigliera comunale Filo Rosso, San Miniato

Valentina Barale, candidata a sindaco Primo Polo, Livorno

Luigi Barbugli, consigliere comunale Borgo in comune, Borgo San Lorenzo.

Paola Battaglieri, candidata sindaca Alternativa per i beni comuni, Prato

Fabrizio Callaioli, consigliere comunale Prc-Movimento Cinque stelle, Piombino

Enrico Carpini, consigliere comunale Ora!, Barberino di Mugello

Brian Ceccherini, consigliere comunale Campi a sinistra, Campi Bisenzio

Denise Ciampi, consigliera comunale Pontedera a sinistra, Pontedera

Sabrina Ciolli, consigliera comunale Buongiorno Empoli – Siamo Empoli, Empoli

Gabriel Cordero, consigliere comunale L’è tutta da rifare, Cerreto Guidi

Sandrine Courtes, consigliere comunale Viviamo Capraia e Limite Guicciardo Sindaco, Capraia e Limite.

Guicciardo Del Rosso, consigliere comunale Viviamo Capraia e Limite Guicciardo Sindaco, Capraia e Limite

Dario Filippi, consigliere comunale Prc-Movimento 5 stelle, Piombino

Davide Samuele Franchi, consigliere comunale Rosignano nel cuore, Rosignano

Arianna Lombardi consigliera comunale Camaiore Popolare, Camaiore (LU)

Leonardo Masi, consigliere comunale Buongiorno Empoli- Siamo Empoli, Empoli

Giulia Masini, consigliera comunale Borgo in comune, Borgo San Lorenzo,

Paola Nardi, consigliera comunale Ora!, Barberino di Mugello

Dmitrij Palagi, consigliere comunale Sinistra Progetto Comune, Firenze

Daniele Palmieri, consigliere comunale Bene comune, Porto Ferraio, Isola d’Elba

Pietro Panciatici, consigliere comunale Buongiorno Livorno, Livorno

Francesco Polverini, consigliere comunale Montelupo è Partecipazione, Montelupo Fiorentino

Giuseppe Pandolfi, consigliere comunale In comune per Vinci, Vinci

Samira Shabana, consigliera comunale Ora!, Barberino di Mugello

Lorenzo Scoccati, consigliere comunale Partito Rifondazione comunista, Poggibonsi

Rigoletta Vincenti, consigliera comunale Uniti a sinistra con Vincenti, Carrara

Svolta a sinistra, Casciana terme – Lari

