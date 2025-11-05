Dal Rapporto ISPRA sul consumo di suolo un allarme per la città

Oggi è comune sentir parlare di problemi di sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, perdita di biodiversità, mancanza di sicurezza alimentare. Non si associano però quasi mai al tema della salvaguardia del suolo, risorsa ambientale essenziale senza il quale non si coltiva e quindi non si mangia, non c’è biodiversità, caldo, freddo e piogge non vengono mitigati. Senza suolo distruggiamo le premesse della nostra sopravvivenza, e per produrre suolo servono secoli: è una risorsa non rinnovabile. Allora perché lo distruggiamo col cemento e con l’asfalto?

I dati infatti parlano chiaro: nel 2024, ci dice il Rapporto SNPA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, in Italia c’è stato il consumo di suolo più elevato degli ultimi 12 anni, ogni ora si perdono circa 10 mila metri quadrati di terreno libero. Oggi, “le infrastrutture, gli edifici e le altre coperture artificiali occupano più di 21.500 chilometri quadrati, il 7,17% del territorio italiano. In Europa la media è del 4,4%”.

In Toscana, tra i comuni capoluogo, Pisa è terza in questa classifica negativa, col 16,42% di territorio consumato: solo grazie al fatto che il territorio del nostro comune è molto vasto, l’impatto di quanto si costruisce e si asfalta è meno evidente. Tra il 2018 e il 2025 c’è stato un aumento di consumo sempre crescente fino al 2022, con un picco di quasi 11 ettari in quell’anno. Nel 2022-23 una piccola flessione (con quasi 7 ettari consumati) e una decisa diminuzione nell’ultimo anno (1,19 nuovi ettari di asfalto e cemento).

Questo purtroppo non riflette però un cambiamento di rotta dell’amministrazione: permangono le previsioni devastanti che abbiamo già denunciato nel passato, dalle nuove costruzioni ai parcheggi ovunque, dalla Cittadella Aeroportuale alla Tangenziale Nord-Est. In più ogni giorno si aggiungono varianti e variantine che preparano nuovi parcheggi e costruzioni. Un vero e proprio sacco della città.

L’ultima novità è la proposta di un centro diagnostico privato a Cisanello, che cancella un verde di servizio alle abitazioni. Ma per questo Comune non è un problema: la dotazione di verde per gli abitanti rispetta pienamente gli standard urbanistici anche con la nuova costruzione. Come se fosse vietato avere più verde del minimo obbligatorio e come se il cambiamento climatico non ci imponesse di rivedere questi standard.

C’è un’unica e solita strategia che unisce tutte quante queste operazioni: il privato fa i progetti, dove e quando gli conviene di più, il Comune li ratifica. Parole come rigenerazione urbana, infrastrutture verdi, rinaturalizzazione, che sono al centro di tutte le strategie europee e delle Nazioni Unite, continuano a non avere cittadinanza a Pisa. E’ in vista invece una spaventosa valanga di cemento.

Oggi sappiamo benissimo che il verde non è solo bello, ma che ha ricadute sociali e ambientali cui non possiamo rinunciare, pena una città invivibile, soggetta al caldo estremo e alle più volente precipitazioni atmosferiche, come abbiamo visto anche meno di una settimana fa.

Occorre una pianificazione opposta a quella degli ultimi 25 anni: serve non solo salvaguardare ma ampliare le aree verdi nell’abitato e intorno alla città, ripristinare ovunque possibile suolo libero da destinare a verde, investire su una vera e propria infrastruttura verde che innervi l’intera città per creare una connessione il più possibile continua tra le aree verdi già esistenti o in via di costituzione. Queste sono le uniche infrastrutture che potranno salvarci dai cambiamenti climatici già in atto.

