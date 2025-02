“Dalle città per un’altra Toscana”. E’ questo il titolo che abbiamo scelto per questo secondo incontro, dopo quello svolto a settembre, delle liste, coalizioni comunali, ed esperienze di cittadinanza che rappresentano nei propri comuni l’alternativa al PD e Centrodestra.

Nella riunione faremo una valutazione del lavoro fatto in questo mesi per rilanciare una azione congiunta dentro e fuori i consigli comunali e la sua organizzazione; aprendo al contempo un confronto a tutto campo sulle politiche regionali che hanno ricadute su tutti territori.

E’ sempre più forte, infatti, l’esigenza di coordinarsi per rafforzare le lotte quotidiane che portiamo avanti nei singoli territori, a partire da alcune questioni sempre più dirimenti su cui invece centrosinistra e centrodestra, anche in Toscana, vanno avanti insieme: dai progetti di militarizzazione del territorio a sostegno di una economia di guerra alle grandi opere che si vogliono realizzare dalla piana fiorentina alla costa . Ma non solo. Pensiamo che occorra proseguire e rilanciare in tutti i Comuni una grande mobilitazione contro la privatizzazione dei servizi essenziali ribadendo un chiaro no alla Multiutility, ridefinendo politiche pubbliche per la gestione del piano dei rifiuti e il trasporto pubblico. L’emergenza sociale a partire dal diritto all’abitare, alla salute, a quello del lavoro, e il contrasto alla emergenza climatica, fondato sul consumo zero di suolo, sono pilastri di quell’ azione quotidiana che portiamo avanti per un’altra Toscana

Diamo appuntamento alle realtà attive nei territori della regione Toscana, a Empoli per Sabato 15 Febbraio a partire dalle ore 10 al Circolo Arci di Ponzano – Via Ponzano 314).

