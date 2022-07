Dalle piazze alle spiagge: oggi la Presa della Battigia

Oggi Una Città in Comune è in riva al mare per sostenere la Presa della battigia, evento promosso in numerose località italiane e nato grazie al Coordinamento nazionale Mare Libero.

Una lotta per avere più spiagge libere (attualmente sono solo il 20%), procedure di assegnazioni delle concessioni più trasparenti, meno cemento e una maggiore tutela ambientale.

Un corteo colorato sta passeggiando sulla spiaggia di Tirrenia per informare le persone sui loro diritti.

Prendiamoci la battigia!

