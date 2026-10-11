Darsena Europa: un mostro che distruggerà il territorio e il litorale. Inammissibile la condotta del rappresentante del comune nell’Osservatorio ministeriale

Da anni ci opponiamo al progetto della Darsena Europa, portato avanti in maniera bipartisan da centro-destra e centro-sinistra, perché come denunciamo insieme con le associazioni ambientaliste avrà impatti pesantissimi: un progetto mastodontico che rischia di compromettere in modo irreversibile l’equilibrio ambientale e sociale del litorale tra Pisa e Livorno dall’erosione costiera alla perdita di biodiversità, dall’inquinamento atmosferico agli impatti economici, fino alle connesse scelte urbanistiche. Il nuovo allarme da parte dei vertici dell’Ente Parco rispetto alla distruzione delle praterie di Posidonia nelle aree dove sorgerà la Darsena Europa dopo il sopralluogo fatto sul sito da parte dell’Osservatorio ambientale istituito dal Ministero non è che l’ennesima conferma di quanto già purtroppo noto e totalmente ignorato da chi governa a livello comunale, regionale e nazionale.

È facile prevedere un decorso drammatico, visto che i lavori per la realizzazione della Darsena hanno già in preventivo l’assottigliamento della spiaggia per un tratto di almeno due chilometri, tra Calambrone e Tirrenia. Sono previsti, infatti, riflessi negativi sulla stabilità dei fondali e sulle limitazioni all’idrodinamismo costiero e quindi un aumento dell’erosione in forma anche indiretta. Non ci sono purtroppo opere di compensazione che tengano! Come nel caso dell’impatto su ecosistemi e biodiversità, in particolare sulla prateria di posidonia tra porto e Secche che verrà ulteriormente danneggiata, non ci sono opere di compensazione che tengano, al contrario di quanto chiede il Presidente del Parco, Lorenzo Bani, che ancora una volta dà un colpo al cerchio e uno alla botte, confermandosi persona inadeguata a tutelare il nostro territorio. Non avrà quasi effetto la compensazione con il trapianto perché non ricrescerà più.

Continuare a proporre compensazioni a qualcosa che è stato pensato in modo sbagliato, inadeguato, superficiale e che andrebbe con sicurezza a vantaggio di un solo investitore privato è come fare un autogol. Di fronte alla drammaticità della crisi ambientale ed ecologica che viviamo, non è più possibile pensare di giocare sugli equivoci, o fraintendimenti o risibili logiche e richieste di compensazioni. Se vogliamo dare un futuro sicuro e ambientalmente sostenibile al nostro territorio e al nostro mare, è arrivato il tempo di cambiare strada, scegliendo di costruire un futuro diverso: il progetto della Darsena Europa deve essere accantonato. Occorre smettere definitivamente di contrattare fantomatiche compensazioni e occorre chiedere alla Regione e agli altri enti competenti, a partire dal Governo, lo stanziamento di fondi sia urgenti sia di lungo termine per investire sulla tutela del litorale dai fenomeni erosivi e dalle mareggiate.

Le risorse pubbliche attualmente destinate alla Darsena Europa devono essere invece utilizzate per una riconversione dell’economia della costa in modo da garantire lavoro, salute ed elevata qualità della vita alle attuali generazioni delle città di Pisa e Livorno, rigenerazione delle risorse per le generazioni future, contrasto e mitigazione degli effetti del riscaldamento globale. Vogliamo al contempo denunciare il fatto che la Giunta Conti, a dispetto dei continui proclami a difesa del territorio, dà il suo fondamentale contributo ad insabbiare qualsiasi forma di controllo e informazione: è dal 4 novembre del 2024, infatti, che abbiamo depositato la richiesta di ascoltare in Prima Commissione Consiliare Permanente il rappresentante del nostro Comune nell’Osservatorio.

Ricordiamo che questo organismo ha il compito di verificare l’ottemperanza delle prescrizioni ambientali decise con la Valutazione di Impatto Ambientale, garantire il monitoraggio permanente della corretta esecuzione delle prescrizioni, diffondere le informazioni ambientali al pubblico per assicurare una reale trasparenza. È presieduto da Massimo Nicosia del MASE e ne fanno parte rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Cultura, MASE, Regione Toscana, Comuni di Livorno e Pisa e Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dell’ARPAT. Per il Comune di Pisa c’è l’ingegnere Luca Marcinnò, nominato direttamente dal Sindaco Conti che ha scelto una figura esterna agli uffici comunali. Peccato solo che si sia dichiarato indisponibile a venire in Commissione per relazionare sul suo operato a nome del Comune, come riferito dallo stesso presidente della Prima Commissione un anno fa nel motivare l’impossibilità di convocare una commissione con la sua audizione.

Ribadiamo che non è ammissibile che un rappresentante del Comune non si presenti in commissione arrivando a dichiarare la propria indisponibilità, senza contare che sono trascorsi 2 anni dalla nostra richiesta. L’audizione dell’ingegner Marcinnò è ancora più importante dopo gli esiti del sopralluogo di questi giorni. Pretendiamo risposte a domande che da anni formuliamo: quali impatti si verificheranno ai danni del litorale pisano, della foce del Calambrone, delle praterie di Posidonia oceanica, dell’area naturale delle Secche della Meloria e delle comunità di coralli di Calafuria?

Contravvenendo al Codice dell’Ambiente, l’opzione di non realizzare la Darsena non è mai stata studiata, e senza dare motivazioni verosimili per questa omissione, tuttavia, si continua a ripetere il mantra che l’opera genererà benefici economici ed occupazione.

Diritti in Comune (Una città in comune- Rifondazione Comunista Pisa)

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