Dati sul Covid-19: RSA e altre strutture di assistenza passino a una gestione pubblica diretta

I dati sulla diffusione del Covid-19 nelle RSA, resi pubblici su richiesta del nostro gruppo consiliare, sono preoccupanti. Nel Comune di Pisa i casi positivi si concentrano in due strutture: l’Istituto Padre Agostino di Marina di Pisa, dove i contagiati sono 37 su un totale di 42 ospiti, più 8 operatori, e la RSA di Madonna della Fiducia a Calambrone, dove le persone positive sono 29 su 44 ospiti presenti, più 16 operatori.

Occorre approfondire seriamente le cause di questi contagi così localizzati, per prevenire situazioni analoghe in altre strutture e avviare una riflessione complessiva sulla gestione delle residenze in cui vivono i nostri anziani. L’obiettivo di garantire, in totale sicurezza, assistenza e cura alle persone può essere perseguito solo a condizione che le strutture passino a una gestione pubblica diretta. La crisi degli ultimi mesi ha dimostrato che il servizio sanitario nazionale, per la sua natura pubblica e universale, è il solo capace di garantire qualità e uniformità delle cure anche in situazioni critiche: affinché il SSN possa svolgere a pieno il proprio ruolo è urgente rifinanziarlo e potenziarlo, ricostruendo la medicina del territorio.

Una gestione interamente pubblica delle RSA, delle RA e delle residenze per disabili dà e darà più garanzie di controllo, oltre che di qualità dei servizi e tutela delle operatrici e degli operatori, prevenendo casi come quelli dell’istituto Padre Agostino e della RSA di Madonna della Fiducia.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

