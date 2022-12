DEGENTRIFY PISA: vota il progetto di Una Città in Comune

La proposta speculativa in atto sulla ex-Caserma Artale non è l’unica del genere né a Pisa, né in Toscana, né in Europa. E’ in completo contrasto con i bisogni di chi vive, lavora e studia nell’area, con le necessità sociali e culturali, con quelle che il cambiamento climatico e la pandemia ci hanno messo sotto gli occhi.

Noi non ci stiamo e vogliamo un progetto completamente alternativo, che parta dall’ascolto e dalla co-progettazione di quegli spazi.

Per questo abbiamo deciso di partecipare ad un bando finanziato con fondi UE dalla Rete Municipalista Europea per attivare un processo partecipativo.

Il nostro progetto si chiama “DEGENTRIFY PISA”, perché vogliamo che l’Artale sia anche un punto di partenza per cambiare l’urbanistica speculativa di tutta la nostra città.

Per essere finanziati abbiamo bisogno di essere votati: vi chiediamo di farlo e, per farlo, di seguire queste istruzioni:

1. Fate click su questo link per registrarvi. Fatta la registrazione sarete reindirizzati alla pagina web con le proposte

2. Leggetevi le schede dei progetti

3. Votate i 3 che ritenete migliori (non meno, altrimenti il vostro voto non sarà conteggiato)

4. Sottomettete il vostro voto

Si può votare fino al 22 dicembre compreso! Aiutateci a ottenere il finanziamento per dare all’Artale e a tutta Pisa… un’altra città!

