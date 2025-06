Dichiarazioni Pieragnoli farneticanti, Confcommercio lo rimuova dal suo incarico

“Se il Comune ha deciso di usare l’arbitrio e il muro contro muro, e non il buonsenso e la collaborazione, che tutti noi auspichiamo, se ha deciso di dichiarare guerra ai locali e alle attività della città, sappia che ci troverà pronti alla difesa, con la stessa prontezza di un Zelensky contro Putin”.

Sono queste le farneticanti e inaudite parole del Direttore provinciale di Confcommercio Pieragnoli in relazione al tema delle concessioni del suolo pubblico.

Non entriamo neanche nel merito dei temi posti, perchè riteniamo che non sia possibile alcuna interlocuzione civile con chi usa simili espressioni. E chiediamo a Confcommercio di rimuovere immediatamente Pieragnoli dal suo incarico.

In un mondo in cui la terza guerra mondiale è uno scenario drammatico quanto reale, di fronte ad un genocidio in corso come quello del popolo palestinese da parte di Israele, di fronte alle migliaia di morti in Ucraina dopo l’attacco russo, sono semplicemente raccapriccianti le parole di Pieragnoli e il parallelismo utilizzato nei confronti del Comune.

Questo prescinde dal nostro giudizio politico sull’operato della amministrazione Conti di cui siamo strenui oppositori.

Un linguaggio e simili allusioni a fronte della tragedia delle guerra non possono essere tollerate.

