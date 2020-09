Difendiamo il Parlamento e la Democrazia

IL 20 E 21 SETTEMBRE VOTIAMO NO AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Perché la democrazia è fondamentale: risparmiare su questa non è solo sbagliato, ma

ininfluente, visto che il risparmio sarebbe dello 0,007% del bilancio statale ovvero

1,35€ per cittadino: un caffè all’anno. Se lo scopo era ridurre le spese era necessario

tagliare gli stipendi altissimi dei parlamentari, non il loro numero.

Perché è in gioco la rappresentanza politica: diminuendo il numero dei parlamentari

cresce la distanza di questi dai cittadini e dal territorio. Se vincessero i Sì l’Italia

scenderebbe all’ultimo posto dei 27 Stati membri dell’Unione europea nel rapporto fra

deputati e abitanti e molti territori sarebbero pochissimo rappresentati.

Perché è in discussione la funzione del Parlamento: non è vero che in pochi si lavora

meglio; riducendo del 37% i parlamentari si consegna il lavoro delle commissioni a

pochissimi membri di pochi partiti; in questo modo non si tagliano solo i parlamentari

ma si taglia il parlamento ledendo il suo lavoro legislativo e di controllo sull’operato

del governo.

Perché il nostro voto conta: essendo un referendum costituzionale non c’è il quorum

(l’obbligo della maggioranza più uno degli aventi diritto al voto), quindi nessun voto

andrà disperso e potrà determinare la vittoria del NO.

Perché è una partita aperta: già nei referendum del 2006 e del 2016 un’ampia

maggioranza di cittadini impedì, tra le altre cose, la riduzione dei parlamentari e la

liquidazione del Senato.

Il NO può fermare questo disegno, bloccando il suo primo passo: quello di ridurre il Parlamento da cardine della democrazia a strumento in mano ai potentati che fanno e disfano i governi, cioè ai maestri della cattiva politica.

Una città in comune invita tutte e tutti a votare NO

