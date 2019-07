Dipendenze: dalla Giunta Conti solo tagli alle risorse e propaganda

Nel corso dell’ultima riunione della Seconda commissione consiliare permanente abbiamo assistito all’audizione del Direttore del SERD, Dr.Francesco Lamanna. Grande assente l’Assessora alle politiche sociali, la Dr.ssa Gambaccini.

Nel corso dell’audizione il Direttore ha confermato il quadro già noto: un servizio che da tempo è fortemente penalizzato sia nella dotazione dell’equipe multidisciplinare (medico, infermiere, psicologo e educatore), che nelle risorse economiche impiegabili in percorsi di riabilitazione e inserimento lavorativo.

E mentre le risorse disponibili diminuiscono il servizio si trova a seguire circa 1500 persone, con un’affluenza settimanale di circa 600 pazienti.

E’ in questo scenario che la SDS per il 2020 e 2021 ha deciso di tagliare circa 40.000 euro ai servizi destinati all’assistenza di pazienti con dipendenze da gioco, mantenendo intatte solo le risorse previste per le borse lavoro (21.000). Immaginiamo che sulla voce Gioco Patologico siano stati reperiti forse altri finanziamenti, ma è per noi molto grave che, a fronte anche del quadro epidemiologico generale che ci è stato presentato in commissione, non siano state reperite altre risorse da parte della Società della Salute, per far fronte all’elevata domanda del servizio e delle conseguenti misure necessarie in riabilitazione come ad esempio l’inserimento lavorativo, anzi siano state diminuite.

Dall’altro lato in questo anno abbiamo visto l’Assessora Gambaccini e la Giunta sbracciarsi e promuovere manifestazioni e presidi in una crociata proibizionista, di facile uso propagandistico. Abbiamo visto la maggioranza a trazione leghista del consiglio comunale approvare una mozione per intitolare una via a Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano e presentare un libro relativo ad una esperienza sempre nella comunità di san Patrignano, comunità che ricordiamo non essere famosa certo per la scientificità dei propri metodi e per l’evidenza scientifica dei propri risultati.

Insomma sulla questione dell’uso delle sostanze si sono sprecate parole a fiumi, ma nessun fatto quando si tratta di mettere in grado un servizio pubblico essenziale quale quello del SERD di lavorare e di poter dare adeguate risposte agli utenti, molti dei quali, ricordiamo, sono italiani.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...