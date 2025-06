Direzione Sociale e disabilità: a vuoto la selezione del nuovo dirigente. Sempre più pesanti le responsabilità della giunta Conti

“La procedura si è conclusa con esito negativo a seguito della rinuncia all’assunzione a tempo determinato pieno ex-art.110, in qualità di dirigente amministrativo, da parte della candidata individuata dal Sindaco quale unica candidata idonea per ricoprire l’incarico” della selezione per nuova Direzione sociale e disabilità.

Naufragano cosi miseramente, ancora una volta, le rassicurazioni della Giunta Conti sul metodo che si sta seguendo per la gestione monocomunale dei servizi fino ad oggi in capo della Sds, dopo la decisione della maggioranza di uscire dal Consorzio. Si tratta dell’ennesima dimostrazione della assoluta mancanza di qualsiasi programmazione e della assoluta improvvisazione e demagogia con cui si sta andando avanti da parte della destra su servizi che riguardano la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Se ancora ci fossero dubbi l’operazione del Comune di Pisa di fuoriuscita dalla Società della Salute, benché annunciata dal Sindaco Conti a settembre, fa acqua da tutte le parti.

E’ bene ricordare infatti che a marzo la giunta aveva approvato una modifica della macrostruttura che prevedeva l’attivazione dal primo giugno di questa nuova direzione sotto la guida del nuovo dirigente e il connesso personale. Poi a fine maggio arriva una nuova delibera della Giunta comunale che posticipa al 15 luglio l’entrata in vigore della nuova macrostruttura ovvero l’avvio di una nuova direzione che si occuperà poi del passaggio dei servizi dalla SdS al Comune di Pisa a partire da quelli rivolti alla alta marginalità che dal primo luglio passeranno sotto l’amministrazione comunale pisana.

E contemporaneamente sempre a fine maggio l’assoluta anomalia nella decisione della amministrazione comunale di revocare in questi giorni la mobilità esterna per un funzionario di categoria D proprio per questa nuova direzione. Non si è mai visto che una mobilità esterna, praticamente conclusa, venga revocata con la motivazione che il nuovo dirigente della stessa non sia stato ancora scelto. Tra le due procedure non vi è alcun collegamento, e tanto meno può costituire interesse pubblico che il nuovo dirigente, avulso dal contesto, debba scegliersi il più stretto collaboratore, per non parlare delle tempistiche della selezione, già note, non certo “sopravvenute”.

Il risultato è che oggi 27 giugno non vi è né il nuovo dirigente né l’elevata qualificazione e le 2 procedure dovranno ripartire da zero, mentre dal primo luglio il comune gestirà direttamente alcune deleghe che prima eran in capo alla Sds, senza alcuna struttura tecnica adeguata.

Riteniamo che sia un fatto gravissimo, l’ennesimo che conferma che siamo davanti ad una operazione politicista che avrà come effetto il depotenziamento dei servizi pubblici.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

