Diritti in Comune a fianco delle assistenti sociali in sciopero: la lotta dei lavoratori è anche per la difesa dei servizi a beneficio di tutta la cittadinanza

Lo sciopero del 10 Novembre delle assistenti sociali per difendere il proprio lavoro e denunciare le umiliazioni subite dalla politica è anche una lotta per difendere servizi, salute, benessere per tutte e tutti.

E’uno sciopero che riguarda tutta la città. Un territorio violentato e deprivato dalla chiusura, dal disinteresse e dall’incompetenza della politica, colpevole di aver mandato al macero risorse, progetti e servizi.

La rabbia di chi sciopera il 10 novembre la sentiamo ora, ma l’abbiamo ascoltata nelle tante commissioni, negli incontri, nei documenti di denuncia condivisi da almeno 5 anni.

E’ dalla legge di Bilancio 2021 che i comuni devono prevedere un assistente sociale ogni 5000 abitanti , ed è da cinque anni che i comuni dell’ambito territoriale potrebbero avere risorse strutturali per mantenere i leps.

Ricordiamo che se viene raggiunto il parametro di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, i comuni dell’ambito possono chiedere il contributo statale per raggiungere il leps, pari a 40.000 euro per assistente sociale. Se consideriamo la popolazione di riferimento nella provincia di Pisa, le risorse sono pari a 360.000 euro per ogni anno dal 2021, ovvero un milione e ottocentomila euro. Tutte risorse a cui i comuni hanno rinunciato. Di fronte a questi numeri, la vulgata che sia tutta colpa dello scioglimento della società della salute, si scioglie come neve al sole, come hanno ribadito più volte le assistenti sociali stesse. Il parametro ottimale – ci conferma chi lavora nel settore – è un assistente sociale ogni 4000 abitanti, non uno ogni 6500. Le responsabilità politiche, la sciatteria e la noncuranza sono antiche, e purtroppo bipartisan.

A lungo tutti, da una parte e da un’altra, hanno mentito alle lavoratrici e alla città e hanno dichiarato di non poter assumere per non sforare il tetto assunzionale dei comuni. E’ falso, ed è bene saperlo. Come abbiamo ascoltato nella commissione consiliare del 28 ottobre, le assunzioni avrebbero potuto essere fatte da cinque anni a questa parte.

Eppure le nostre richieste in tal senso sono state – in questi anni- sempre respinte.

Nell’ultima commissione è emerso anche altro: siamo a fine 2026 e non abbiamo nessuna idea di come il comune di Pisa voglia gestire il servizio sociale a partire da gennaio 2027. Sappiamo che non c’è accordo tra la gestione associata o monocomunale del servizio sociale e che la convenzione sulla gestione delle materie socioassistenziali è bloccata per questo. Non abbiamo alcuna idea su cosa sarà dei servizi dal 2027 se non si trova un accordo su chi gestisce cosa.

E allora, in una fase terribile in cui, dai destinatari dei servizi alla cittadinanza attiva, quasi tutti hanno rinunciato a lottare contro i tagli dei servizi e la perdita di diritti, il fatto che una professione – attaccata da una campagna politica e mediatica vergognosa – scioperi, è un fatto importante.

E’ doveroso prima di tutto orgogliosamente e pubblicamente ringraziare tutti e tutte le assistenti sociali per il servizio quotidianamente reso alla comunità cittadina, poi è necessario essere al fianco di chi il 10 novembre sciopera e sarà in piazza a difendere professione, servizi, benessere e salute. I diritti cioè, che riguardano noi, tutte e tutti

Diritti in Comune – Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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