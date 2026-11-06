Disabilità: approvata all’unanimità la mozione di Diritti in Comune. Un risultato per le famiglie, ora il Comune rispetti gli impegni

Il Consiglio comunale di Pisa ha approvato all’unanimità la nostra mozione a sostegno delle famiglie con minori con disabilità, presentata per contrastare il blocco del contributo regionale da 700 euro e garantire risposte concrete sul nostro territorio.

Si tratta di un risultato politico importante, ottenuto grazie alla nostra iniziativa e alla scelta responsabile di costruire un testo condiviso. Di fronte alle difficoltà quotidiane delle persone con disabilità e delle loro famiglie, abbiamo messo al primo posto la tutela dei diritti, trovando una sintesi che dimostra come sul sostegno al welfare e ai minori disabili si possa e si debba essere tutti d’accordo.

Ora, però, la politica deve passare dalle parole ai fatti. L’approvazione all’unanimità vincola direttamente l’amministrazione comunale a rispettare gli impegni contenuti nel testo: realizzare una ricognizione reale dei bisogni delle famiglie con minori disabili presenti a Pisa, per evitare che i tagli lascino sole le persone; avviare un monitoraggio puntuale dei servizi sociosanitari e della rete di supporto locale per potenziarne le risorse.

Vigileremo affinché ogni singolo impegno assunto dal Consiglio Comunale si traduca celermente in risposte concrete per le famiglie pisane.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

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