Don Bosco: dalla assemblea di quartiere un forte alle cementificazioni della Giunta Conti

Giovedì pomeriggio più di 60 persone hanno risposto alla nostra iniziativa e si sono ritrovate questa sera alla circoscrizione 5 per gridare tutte insieme un grosso NO all’ulteriore cementificazione della città ed in particolare del quartiere Don Bosco.

Nessuno dei presenti si è detto d’accordo con la previsione dei nuovi parcheggi e tutti e tutte hanno manifestato la propria disponibilità ad attivarsi per impedire ulteriore traffico e cementificazione del suolo. Noi non ci tiriamo indietro e continueremo a lottare per e con i cittadini e le cittadine che ci hanno chiesto aiuto

Mi piace: Mi piace Caricamento...