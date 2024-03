Dopo il corteo di ieri finito il tempo dei doppiogiochismi per Conti. Domani mozione in consiglio comunale

Dopo lo straordinario corteo di ieri il sindaco Conti e la destra sono sempre più isolati in città e il documento approvato dalla maggioranza nell’ultimo consiglio comunale segna ancora di più una frattura democratica in quanto non condanna in alcun modo le violenze brutali ed ingiustificabili delle forze dell’ordine sugli studenti e le studentesse.

Per questo domani porteremo in consiglio comunale con una mozione, che abbiamo depositato ieri, le ragioni e la piattaforma del corteo promosso dal Coordinamento degli studenti medi a cui hanno risposto migliaia e migliaia di persone: per fermare il genocidio del popolo palestinese, contro la repressione, chiedendo le dimissioni di Piantedosi, Ziello e del Questore, rilanciando la richiesta di codici identificativi per gli agenti di polizia.

Il tempo del doppiogiochismo, delle furbizie, degli equilibrismi, delle reticenze per il sindaco Conti è finito.

Qui il testo della mozione che chiederemo di discutere subito ad inizio seduta.

