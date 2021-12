Draghi cancella i diritti e perpetua la crisi sociale e ambientale: aderiamo al No Draghi Day

Domani dalle 15.00 Una città in comune sarà in Piazza XX Settembre, per portare tutto il suo sostegno alla manifestazione convocata dai sindacati di base.

Presentato come il “salvatore della Nazione”, dal primo momento in cui si è insediato Draghi ha impostato tutto il lavoro del suo governo su una linea tanto chiara e a favore dei profitti del privato quanto contraria ai diritti, ad un vero cambio di passo sulle questioni ambientali, alla tutela del territorio: giù le tasse, come sempre, ma non sia mai alle fasce più deboli della popolazione; una transizione ecologica finta, tutta tecnologica, cioè orientata ai profitti; un decreto concorrenza che impedisce di fatto agli enti locali di gestire servizi e quindi di garantire ai cittadini diritti costituzionali fondamentali; un PNRR che ignora del tutto le grandi questioni sociali e ambientali mentre distribuisce solo danaro alle imprese e aumenta la spesa militare; nessun intervento in favore del lavoro, anzi, licenziamenti facili via email come nel caso della GKN; canale preferenziale per la secessione del Nord grazie all’autonomia differenziata.

Un governo neoliberista dalla punta dei piedi alla cima dei capelli, insomma, a dispetto della lezione che avevamo definitivamente appreso dalla pandemia: tutto doveva cambiare. Il governo Draghi è invece pervicacemente attaccato alle logiche più vecchie e sbagliate, che nella pandemia hanno fatto vedere tutte le loro contraddizioni e tutti i loro limiti.

Di tutto questo la manovra economica è impregnata fino alle sue virgole mentre cresce la povertà, aumenta l’emergenza abitativa, si perde il lavoro e sono del tutto assenti investimenti adeguati nella sanità, nella scuola, nella mobilità collettiva e nella tenuta del territorio.

In questo modo il governo Draghi dice no all’uscita dalla crisi anzi, ne acuisce gli effetti. Per questo anche noi domani saremo al No Draghi Day.

Una città in comune

