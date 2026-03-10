Dune scomparse e costa sempre più fragile: uno studio dell’Università di Pisa lancia un nuovo allarme sul litorale

Il sistema dunale del litorale pisano sta subendo trasformazioni profonde. Lo documenta un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Pisa, che ha analizzato l’evoluzione delle dune tra San Rossore e Calambrone confrontando rilievi effettuati a distanza di circa vent’anni.

I risultati, emersi nell’ambito del progetto nazionale ReSurvey Dunes e pubblicati sulla rivista Regional Studies in Marine Science,

mostrano con chiarezza la progressiva regressione del sistema dunale e l’avanzamento del mare: alcuni punti di monitoraggio. che nelle precedenti campagne si trovavano sulle dune, oggi risultano già in mare. Un dato che evidenzia quanto rapidamente stia cambiando l’equilibrio della costa.

Le dune non sono soltanto un elemento paesaggistico: costituiscono un sistema naturale fondamentale per la difesa del litorale, proteggono dall’erosione, contribuiscono alla stabilizzazione dei sedimenti e ospitano habitat di notevole valore ecologico. La loro regressione segnala una crescente vulnerabilità dell’intero sistema costiero.

Lo studio richiama anche la necessità di pratiche di gestione più attente alla conservazione dell’ambiente dunale, come limitare la pulizia meccanica delle spiagge, ridurre il disturbo antropico e tutelare la vegetazione che permette alle dune di formarsi e consolidarsi.

Di fronte a questi dati scientifici non è più possibile affrontare le trasformazioni della costa senza una valutazione complessiva degli equilibri ambientali. Si pensi ad esfmpio al progetto della Darsena Europa, destinato a modificare significativamente la dinamica dei sedimenti e delle correnti marine.

Se il sistema dunale sta arretrando e la costa mostra segnali evidenti di vulnerabilità, come documentato dallo studio dell’Università di Pisa, è evidente che ogni intervento infrastrutturale sul litorale, a partire dal progetto della Darsena Europa, deve essere valutato alla luce di questi dati scientifici.

Allo stesso tempo è indispensabile che la tutela del sistema dunale diventi una priorità nelle politiche di gestione della costa: protezione delle dune esistenti, limitazione delle pressioni antropiche e interventi orientati alla rinaturalizzazione degli ambienti costieri.

Lo studio dell’Università di Pisa conferma che il litorale è un sistema delicato e in rapida trasformazione. Le scelte sul futuro della costa devono essere guidate da conoscenze scientifiche e da una visione di lungo periodo, nell’interesse dell’ambiente e della sicurezza del territorio.

