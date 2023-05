Elezioni 2023: grazie a tutte e tutti coloro che ci sostengono

Vogliamo esprimere il nostro più grande ringraziamento a tutte e tutti coloro che ci hanno votato e che ci hanno sostenuto.

Purtroppo in questa tornata elettorale si conferma una riduzione della partecipazione al voto, soprattutto nei quartieri periferici, e questo è un grossissimo problema che ci riguarda tutte e tutti. Questo è frutto della cultura maggioritaria che da 30 anni avvelena il paese.

Il secondo dato è che la marea nera che si è rilanciata con il Governo Meloni, a Pisa cresce in termini elettorali con l’operazione di trasformismo civico di Conti che è tutto tranne che civico, ma esplicitamente di destra, in continuità con il suo operato.

In questa polarizzazione tra centrodestra e centrosinistra la nostra coalizione tiene il proprio numero di voti rispetto al 2018, rendendoci così determinanti nell’aver impedito a Conti di vincere al primo turno.

In questi anni siamo stati l’opposizione a questa Destra spesso assolutamente da soli, a differenza di chi ci anche ha governato a livello nazionale. Raccogliamo un 7.2 di coalizione e un 5.3 come lista su un programma chiaro e coerente su pace e disarmo, giustizia sociale e ambientale e diritti. Una proposta per la città che noi continuiamo a pensare sia l’unica che possa dare risposte alle crisi che viviamo a livello locale e globale.

Ci attende un grandissimo lavoro quotidiano per allargare e consolidare ancora la nostra presenza come alternativa in città. Per questo saremo già nei prossimi giorni alla conferenza sull’abitare nel quartiere di Sant’Ermete, al festival No keu, e alla 3 giorni del Movimento No base.

Crediamo tutte e tutti in un domani diverso.

