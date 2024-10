Emendamenti al Regolamento per la gestione dell’emergenza abitativa

Gruppo consiliare Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Emendamento 1

All’articolo 3 comma 3 sostituire l’intero Comma con il seguente testo

La Commissione, con riferimento all’art. 5 della L.R. n. 2/2019, è formata dai

seguenti membri:

· Il/la Presidente, individuato nel Dirigente dell’ufficio competente

· Il/la Responsabile P.O. dell’ufficio competente o un suo delegato/a

· Il/la Responsabile U.F. Socio-Assistenziale della Sds Pisana

· Direttore di APES S.c.p.a o suo/a delegato/a

· Un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli inquilini

· Un rappresentante delle Associazioni di proprietà edilizia

· Un rappresentante della Prefettura

Emendamento 2

All’articolo 2 comma 2 inserire “dopo a favorire l’uscita dei destinatari dal circuito dei servizi”: “garantendo il passaggio da casa a casa e dunque garantendo in tempi ragionevoli l’accesso ad una abitazione adeguata”

Emendamento 3

All’Art 3 comma 5 sostituire il testo attuale con il seguente:

In base alle specificità del caso all’ordine del giorno il Presidente potrà invitare con funzioni consultive:

· Assistente sociale titolare della presa in carico del soggetto o suo/a delegato/a;

· Altri soggetti individuati in base all’esigenze del caso concreto all’esame della Commissione

Emendamento 4

All’articolo 3 comma 8) sostituire “di norma” con: “almeno una volta al mese con pubblicazione del calendario delle sedute, salvo peculiari esigenze istruttorie da specificare in relazione alle singole istanze”

Emendamento 5

All’articolo 5:

alla lettera d aggiungere dopo “proprietà privata”: “oltre a soggetti destinatari di una sentenza di rilascio a seguito di procedimento ex art. 447/bis c.p.c.”

alla lettera f aggiungere dopo “alloggio” “, ovvero coloro che in seguito alla modifica dei rapporti di convivenza vedono venir meno il diritto al comodato d’uso familiare in presenza di convivenze more uxorio;

alla lettera j aggiungere dopo “socio familiare” aggiungere le seguenti parole:

( ad. Es. tutte le persone in danno delle quali sia stato accertato o sia in corso un procedimento volto all’accertamento di un reato a carico del conviventi tra quelli per cui è ammesso il gratuito patrocinio indipendentemente dal reddito ai sensi dell’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002, (ovvero sia i reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale)

Emendamento 6

All’Art 8 Comma 2 lettera b sostituire “di norma entro 30 gg successivi” con : “di norma entro il 15 del mese successivo, salvo specifiche esigenze istruttorie da specificare”

Emendamento 7

All’Art. 10 eliminare:

“e) maggiore storicità di presenza nel territorio del comune di Pisa, come accertata dalla Banca Dati del Comune di Pisa”.

Emendamento 8

All’articolo 13 comma 1 cancellare: “compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi”

Emendamento 9

All’articolo 13 comma 1 lettera b) dopo le parole “per finita locazione od ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale” aggiungere “ovvero in caso di altro provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponga il rilascio dell’immobile”.

Emendamento 10

All’art. 13 comma 1 lettera b) dopo le parole “solo per il coniuge che deve abbandonare l’alloggio coniugale” aggiungere “applicabile parimenti al convivente more uxorio”

Emendamento 11

All’articolo 16 sostituire al comma 1 l’attuale testo con il seguente:

“Il Comune al fine di garantire il diritto ad un’abitazione adeguata ai bisogni dei singoli e dei nuclei familiari deve destinare specifiche risorse annualmente. Le risorse dovranno essere contemporaneamente investite per il pagamento di canoni di locazione relativi a immobili reperiti nel mercato privato sia mediante accordi con i proprietari che hanno avviato una procedura per il rilascio, al fine di evitare o sospendere le procedure stesse (anche in fase anteriore alla convalida di sfratto e/o prima della conclusione del procedimento di rilascio) sia al fine di pagare eventuali indennità in caso di requisizione in uso di immobili reperiti nel mercato privato in caso di grave necessità e urgenza sociale”.

Emendamento 12

Inserire articolo 16 BIS “Accantonamento ulteriori risorse”

Fuori dai casi indicati nel comma due dell’articolo 16, il Comune accantona una parte di fondi destinati all’emergenza da utilizzare, in casi di necessità ed urgenza, in seguito a provvedimento di requisizione in uso emanato dal sindaco, anche a prescindere dal consenso del proprietario, a titolo di indennità ai sensi di legge.

Emendamento 13

Art 17 comma 4 sostituire il testo con il seguente

“Poiché l’albergazione costituisce una risposta straordinaria e non risolutiva, deve essere predisposto un progetto di accompagnamento e di ricerca attiva di un alloggio nel mercato immobiliare privato o nel patrimonio pubblico. Solo ed esclusivamente all’interno di un percorso diretto alla stabilità abitativa, si può derogare rispetto ai limiti disposti dal comma 1”

Emendamento 14

All’articolo 17 aggiungere il seguente comma 6:

Nel caso in cui la persona o il nucleo siano costretti alla situazione di albergazione temporanea in strutture private di natura ricettiva-alberghiera per un periodo superiore a 12 mesi il Comune deve avviare, su attivazione del soggetto interessato, una procedura di reperimento di alloggio adeguato nel territorio Comunale, mediante ricorso a strumenti quali autorecupero in caso di interventi su immobili di proprietà pubblica, anche mediante accordi con altri enti, Agenzia Casa, requisizione in uso.

Emendamento 15

All’articolo 18 comma 1 dopo “sfratto esecutivo” inserire: “ovvero altro provvedimento di rilascio convalidato dall’autorità giudiziaria e comunque in tutti i casi di emergenza abitativa per come definiti negli articoli precedenti”.

Emendamento 16

All’articolo 19, “esclusione dagli interventi” eliminare i punti c, d, e

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

