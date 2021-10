I seguenti emendamenti alla delibera relativa al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale sono stati presentati al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Emendamento 1 All’articolo 5 comma 3 sostituire “al massimo di tre impianti sportivi di proprietà comunale” con: “al massimo di due impianti sportivi di proprietà comunale”. Emendamento 2 All’articolo 25 comma 1 aggiungere lettera e) Rilasciare annualmente un parere preventivo sui programmi dell’amministrazione comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio impiantistico esistente e alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, con particolare riferito alla tipologia, gli standard e l’ubicazione. Proporre iniziative in ordine agli interventi sulle strutture ed in relazione ai fabbisogni di impianti e alle relative attrezzature già esistenti. Emendamento 3 All’articolo 25 comma 1 aggiungere lettera f) Esprimere nel rispetto della normativa vigente un parere preventivo non vincolante circa gli schemi di regolamento che il Comune intende adottare in ambito sportivo; collabora con l’amministrazione comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi, per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali, proporre iniziative tese a rendere la pratica sportiva motoria accessibile a tutti i cittadini e le cittadine; rafforzare i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondano l’attività sportiva e la cultura della motricità; coopera alla raccolta periodica di dati statistici richiesti dal Comune per monitorare le attività sportive cittadine. Emendamento 4 All’articolo 25 comma 1 aggiungere g) Esprimere parere consultivo sul Bilancio di previsione e sul Piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione degli impianti sportivi cittadini. Emendamento 5 All’articolo 25 comma 2 lettera a) sostituire: “Il sindaco, che la preside, il quale può delegare un altro assessore” con : “Il sindaco il quale può delegare un altro assessore” Emendamento 6 All’articolo 25 comma 2 lettera d) sostituire: “un consigliere di maggioranza e uno di minoranza eletti all’interno della Commissione competente. Le nomine devono garantire sempre dualità della rappresentanza” con: “un consigliere di maggioranza e uno di minoranza eletti all’interno del Consiglio comunale. Le nomine devono garantire sempre dualità della rappresentanza” Emendamento 7 All’articolo 25 comma 2 lettera g) aggiungere dopo: “nel Registro Nazionale tenuto dal Coni”, il seguente periodo: “tra questi viene scelto il Presidente della Consulta”.

