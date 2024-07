Emendamenti alla proposta “Regolamento per la nomina del garante delle presone anziane – n. 26/2024”

Pisa, 22 Luglio 20224

Al Presidente del Consiglio comunale

– Alessandro Bargagna –

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL GARANTE DELLE PERSONE ANZIANE – N.

26/2024

EMENDAMENTI GRUPPO: DIRITTI IN COMUNE- UCIC-UP

(Consigliere Francesco Auletta)

Emendamenti dal n. 1 al n. 9

(totale emendamenti n. 9 )

Emendamento 1

All articolo 2 comma 1

Sostituire il Il Sindaco nomina il Garante con proprio provvedimento con Il Consiglio comunale

nomina il Garante con propria delibera

Emendamento 2

All articolo 2 comma 1 sostituire da: Il garante resta in carica 5 anni.. fino a volta con: L

incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante

rimane in carica per l ordinaria amministrazione in attesa della nomina del suo successore .

Emendamento 3

All articolo 2 aggiungere il seguente punto 1 .1:

1.1 Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con la maggioranza di quattro quinti

dei/delle consiglieri/e assegnati/e al comune nei primi due scrutini e con la maggioranza dei due terzi

dei/delle consiglieri/e assegnati al comune per i successivi scrutini.

Emendamento 4

All articolo 2 comma 3 sostituire attuale testo con il seguente: Il Garante può essere rimosso dall

incarico in qualsiasi momento dal Consiglio comunale qualora questi mantenga comportamenti non

conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere .

Emendamento 5

All articolo 3 aggiungere un comma 5:

5. Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell amministrazione comunale e

delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti all amministrazione

comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società di

cui il Comune di Pisa, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali

il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone anziane.

5.1 Il garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e

negligenze nell attività dei pubblici uffici al fine di concorrere al buon andamento, all imparzialità,

alla tempestività ed alla correttezza dell attività amministrativa.

5.2 II Garante interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a

disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un

danno materiale o morale alla persona anziana

5.3 Il Garante può: a) richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato, b)

consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo

intervento, c) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa

sul trattamento di dati.

5.4 In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati

dalla procedura.

5.5 Gli uffici del Comune di Pisa interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni

dal ricevimento della stessa, salvo diversa regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante

informerà dell’omissione il dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l’ulteriore silenzio per

altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

5.6 Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la

richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata

risposta nei trenta giorni successivi all invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione

con le proprie conclusioni al Sindaco.

5.7 Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti, su richiesta dei responsabili dei servizi, al fine

di una migliore organizzazione dei servizi stessi

Emendamento 6

All articolo 3 comma 1 dopo funzionale aggiungere:

Il Garante ha facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi alla amministrazione

comunale ai fini dell esercizio dei compiti di cui a questo articolo.

Emendamento 7

All articolo 4 comma 1

Sostituire attuale testo con il seguente: Annualmente il Garante presenta una relazione sull attività

svolta alla competente Commissione consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al

Consiglio comunale

Emendamento 8

Al l articolo 5 sostituire l attuale testo con il seguente:

La funzione del Garante è gratuita. Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici del

Comune da individuarsi. Il Garante avrà una sede per lo svolgimento delle proprie funzioni in uno

spazio comunale da individuarsi.

Emendamento 9

All articolo 5 aggiungere un comma 1

L amministrazione comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito

stanziando le risorse economico-finanziarie, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio,

per l espletamento delle funzioni di cui all articolo 3 del presente Regolamento del Garante

