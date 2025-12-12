Emergenza abitativa: più di 3 milioni in albergazioni in 2 anni, 76 minori albergati mentre restano vuoti 162 alloggi pubblici

Siamo giunti alla fine dell’anno e, ancora una volta, a pochi giorni dalla discussione del bilancio preventivo torniamo a denunciare la totale insufficienza delle politiche abitative da parte della giunta Conti a fronte di una emergenza abitativa sempre più drammatica.

Partiamo dai dati: in questo momento sono albergate 158 persone, di cui 76 minori. Si tratta di situazioni che non sono definibili case, spazi non adeguati e tante difficoltà incontrate nel quotidiano, soprattutto da bambini e bambini. Violare il loro diritto alla casa significa violare il diritto all’infanzia.

Questa operazione di albergazione, negli ultimi due anni, è costata ben 3.359.000 Euro alle casse comunali. Soldi spesi e che non sono investiti in case pubbliche – e quindi beni che rimangono alla città di Pisa- ma che traghettano direttamente nelle tasche dei gestori delle strutture in cui sono albergate le famiglie.

Il dato più sconcertante poi riguarda gli alloggi assegnati alle persone in emergenza abitativa (nelle graduatorie si contano rispettivamente 388 persone in quella generale, 82 in quella altre cause, 60 in quella generale 29 in quella sfratti): sono solo 29.

La nostra città nel 2024 (i dati del 2025 non sono ancora usciti) ha contato ben 267 sfratti eseguiti.

Nel frattempo da gennaio ad oggi sono fioriti in città 450 alloggi per turisti per un totale di oltre 1800 case sottratte all’abitare e destinate alla rendita, però su questo neppure i pochi strumenti che ci sono a livello comunale vengono usati dalla Giunta (come dimostrano le nostre richieste di intervento e regolamentazione più volte bocciate, da ultimo che nel consiglio del 4 dicembre).

Il comune deve cambiare radicalmente di passo e deve farlo con scelte ben chiare: si usino i soldi per agevolare i piccoli proprietari a mettere le case nel mercato tramite una riforma dell’agenzia casa che porti a conciliare gli interessi di tutti.

Si impieghino risorse nella ristrutturazione dei 169 alloggi sfitti, di cui 105 neppure abbinati ad un finanziamento per la ristrutturazione e, soprattutto, si tolgano le case popolari dal piano delle alienazioni.

Da ultimo, per citare i dati del recente rapporto di Federproprietà: in Italia ci sono 8,5 milioni di case vuote. Abbiamo chiesto da molti mesi, e ottenuto in sede di CUT in accordo anche con l’UNIPI, che si proceda con una mappatura degli sfitti anche a Pisa.

La questione abitativa non può essere risolta se non si incide anche su questo: le case vuote non ci devono rimanere, lo sfitto va disincentivato attraverso un aumento della tassazione per coloro che detengono decine e decine di alloggi e li tengono vuoti per drogare il mercato abitativo. In questi casi, in assenza di altre risposte, per rispondere a questa crisi lo strumento della requisizione in uso consente un intervento efficace e immediato per ripristinare un equilibrio di giustizia.

Insomma, le strade ci sono. Si tratta solo di volerle percorrere.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione comunista Pisa)

