Emergenza carenza assistenti sociali: segnalazione al Prefetto, lettera a tutti i Sindaci per le assunzioni e una mozione in Consiglio comunale.

Il 15 settembre abbiamo inviato una segnalazione alla Prefetta di Pisa a fronte della gravissima carenza di assistenti sociali nel nostro territorio, come emerso nell’ultima seduta della Seconda Commissione Consiliare grazie alla nostra iniziativa.

Abbiamo posto all’attenzione della Prefettura una situazione drammatica: delle assistenti sociali assunte dal 2022, anno nel quale è stata avviata la gestione diretta da parte dei servizi, moltissime sono andate via. Sono partite in 34, poi 4 si sono dimesse: ora sono 29, ma sette sono in congedo per maternità e non vengono sostituite, un fatto inaudito di cui i Comuni, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra e la Asl sono assolutamente responsabili. Siamo lontanissimi dal paramento, previsto dalla legge, di 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti, ma siamo a circa 1 assistente sociale ogni 7mila abitanti.

Una situazione costantemente instabile, caratterizzata da una forte sofferenza del personale, che viene spesso impiegato a tappare i buchi delle continue urgenze e dei bisogni del territorio. Una costante carenza di dotazioni strumentali, un continuo e forsennato turnover che ha colpito cittadini e cittadine, con ricadute pesantissime nella serenità del lavoro anche nel servizio sociale. La carenza di personale ha colpito anche la strutturazione interna del servizio: sono saltati i coordinamenti e l’organizzazione dell’unità funzionale.

Tutto questo ha una ricaduta fortemente negativa sui servizi sociali e quindi su quelle fasce della popolazione più fragili e bisognose. Per questo abbiamo chiesto alla Prefettura di intervenire presso i Comuni vista l’imminente riunione della Conferenza zonale dei sindaci, a cui lo stesso Ordine degli assistenti sociali ha chiesto un intervento.

Per questo, al contempo, abbiamo anche inviato una lettera aperta a tutti i sindaci della Conferenza zonale, a partire dal sindaco Conti che la presiede, chiedendo che nella prossima seduta che si svolgerà nel mese di settembre sia siano assunti provvedimenti urgenti per: l’immediata copertura del personale in maternità; il coordinamento con i comuni della Zona per la predisposizione di un piano di assunzioni per raggiungere entro gennaio 2026 il parametro di 1/6500 abitanti ( utile a chiedere i fondi statali pari a 40.000 euro per assistente sociale fino al raggiungimento del lep di 1/5000); una verifica delle dotazioni strumentali e delle condizioni di lavoro delle e degli assistenti sociali; un’immediata presa di posizione della Conferenza Zonale da Voi composta e presieduta al fine di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie per coprire le carenze sopraindicate.

La nostra azione non si è fermata solo a queste due lettere, ma abbiamo al contempo depositato una mozione che chiediamo di discutere nel prossimo consiglio comunale del 18 settembre in cui proponiamo alcune azioni urgenti che il Comune di Pisa deve intraprendere al fine di garantire i diritti, i servizi e il lavoro, cosa che oggi non sta facendo.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...