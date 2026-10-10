Emergenza Casa: mentre in Italia gli sfratti calano, Pisa è maglia nera in Toscana con un aumento del +23%

In occasione della giornata nazionale “Ottobre Sfratti Zero” del 10 ottobre, la situazione abitativa a Pisa registra un quadro drammatico e in forte controtendenza rispetto al resto del Paese.

Mentre i dati nazionali diffusi dal Ministero dell’Interno indicano un calo generale dei provvedimenti di sfratto e la Toscana registra una contrazione complessiva delle esecuzioni pari al -20,94%, la provincia di Pisa sprofonda nella crisi: il totale degli sfratti nell’area pisana subisce infatti un’impennata del +23,22%.

Nella sola provincia di Pisa gli sfratti complessivamente eseguiti con la forza pubblica sono stati 329, a fronte di ben 1.004 richieste di esecuzione (+15,14%). Dati tragici se messi a confronto con le 536 famiglie attualmente bloccate nelle graduatorie dell’emergenza abitativa. A questo si aggiunge l’esplosione delle convalide di sfratto per finita locazione nel Comune di Pisa, passate da 14 nel 2024 a 50 nel 2025: un trend alimentato dalla crescita incontrollata delle abitazioni sottratte alla residenzialità e destinate al turismo e agli affitti brevi.

Se si rapportano questi numeri alle centinaia di famiglie in graduatoria, ci si trova di fronte a un vero e proprio disastro sociale. Dietro a ciascuna di queste cifre c’è la vita di una persona o di un nucleo familiare che a Pisa oggi non sa più dove dormire, mentre la Giunta continua a portare avanti una propaganda del tutto disconnessa dalla realtà.

Come coalizione formata da Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa, denunciamo con forza sia i progetti speculativi mascherati da sociale sia le scelte urbanistiche dell’amministrazione. È emblematico il caso del Distretto 42 in Via San Martino, un bene pubblico svenduto a un fondo di investimento dove all’housing sociale sono state destinate le briciole e a tempo determinato, imponendo canoni esorbitanti che escludono persino chi guadagna 1.300 euro al mese.

Il vero volto di questa amministrazione emerge chiaramente dalle scelte del nuovo Piano Operativo Comunale (POC): una pianificazione urbanistica pensata solo per favorire la rendita immobiliare, tra liberi frazionamenti di alloggi e la possibilità di trasformare i fondi commerciali in abitazioni nei sobborghi storici, alimentando il mercato turistico e la speculazione. Nel POC manca del tutto la previsione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), se non relegati in aree marginali e invivibili a ridosso dei binari ferroviari.

La giornata del 10 ottobre non sarà un evento isolato, ma la prosecuzione di un percorso di lotta continuo in città. Saremo al fianco dell’Unione Inquilini e di chi scende in piazza per ribadire che la casa è un diritto e non una merce, denunciando al contempo le politiche nazionali della destra che rispondono all’emergenza unicamente con la repressione e le minacce di carcere.

A Pisa l’impegno prosegue subito dopo: la battaglia sul Piano Operativo continuerà sia nelle strade, partecipando alla mobilitazione promossa da Pisa Depredata nell’ambito della Critical POC, sia nelle istituzioni durante la discussione delle osservazioni in Consiglio Comunale. Serve un’inversione di rotta immediata per rimettere al centro il diritto all’abitare per tutte e tutti.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)

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