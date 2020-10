Emergenza e lavoro: domani in Comune l’incontro con i rappresentanti del sindacalismo di base e confederale

L’emergenza Covid 19 ha messo ancor più in evidenza il sistema di ingiustizie e sfruttamento del mondo del lavoro. Precari e precarie, lavoratori in nero, già vessati e senza diritti, ora vivono condizioni drammatiche. La mancanza di forme di reddito universale, di tutele e sicurezza nei luoghi di lavoro stanno provocando l’aumento della povertà e delle diseguaglianze; mentre Confindustria prova ad utilizzare l’emergenza per deregolamentare ulteriormente il mondo del lavoro.

Durante tutta l’emergenza e oggi più che mai abbiamo messo al centro della nostra azione la condizione di tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico, di quello privato, del mondo della cultura e dello spettacolo, degli appalti, gli autonomi, i precari, i riders, i senza diritti. Abbiamo promosso, audizioni nelle istituzioni, incontri, presentato mozioni e denunce perchè nessuno rimanesse indietro o fosse dimenticato.

Il Comune svolge oggi un ruolo decisivo in questa crisi. Per questo più di un mese e mezzo fa abbiamo chiesto un’audizione in Quarta Commissione consiliare permanente a tema su “emergenza e lavoro” nella nostra città con l’audizione dei rappresentanti del sindacalismo confederale e di base. Domani alle 17.30 grazie alla nostra iniziativa si svolgerà questo importante incontro da cui vogliamo che esca un’agenda di lavoro e di azioni concrete da intraprendere per garantire occupazione, salario, reddito, tutele e sicurezza.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

