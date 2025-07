Ennesimo femminicidio, questa volta nella città di Pisa. Servono politiche contro la violenza di genere.

Un’altra donna uccisa tra le mura di casa, un’altra sorella a cui la vita è stata strappata dal proprio marito, questa volta nella nostra città.

Il fatto gravissimo successo ieri a Pisa ci scuote ancora una volta e ci costringe a gridare l’ingiustizia di un sistema dove la violenza di genere è sempre più esasperata, facilitata anche dal possesso di armi di chi opera nel settore della tanto propagandata sicurezza.

Non possiamo rimanere in silenzio davanti all’ennesimo femminicidio espressione di un sistema patriarcale che opprime, distrugge, impoverisce giungendo infine a uccidere.

Viviamo in uno Stato dove il governo inneggia alla sacralità della famiglia e nello stesso tempo incentiva l’uso delle armi, con le nuove previsioni contenute nel DL sicurezza che oggi ormai è legge. Quello stesso Stato che non investe nell’educazione affettiva e nelle politiche di prevenzione, favorendo con le sue omissioni il dilagare di una violenza non più tollerabile.

È già troppo tardi. Lo pensiamo e lo abbiamo sempre detto: “il femminicida non è malato, è il figlio sano del patriarcato”.

Dobbiamo partire da questo assunto perché si possa cambiare lo stato delle cose: è in corso una strage e chi è al potere non sta facendo niente.

Dall’inizio del 2025, secondo i dati pubblicati dall’osservatorio NUDM aggiornati all’8 luglio 2025, i femminicidi, lesbicidi e trans*cidi in Italia sono stati 60 e di questi il 55% vede come assassino il marito, il partner, il convivente. In 8 casi l’omicida è il figlio. In 8 casi a compiere il gesto è stato il partner da cui la persona uccisa si era separata o aveva espresso l’intenzione di separarsi.

I dati dell’osservatorio del centro antiviolenza di Pisa parlano chiaro: la violenza di genere e intrafamiliare non è un problema di classe o di provenienza, è sistemica. Nel 2023, su 340 maltrattanti, il 75% era italiano e solo il 16% era disoccupato; inoltre, solo il 3,5% era uno sconosciuto.

Davanti a tutto questo la responsabilità può essere solo politica: a tutti i livelli ci dobbiamo chiedere che cosa stiamo facendo. La nostra rabbia continuerà a riversarsi nelle piazze, ma deve entrare nelle istituzioni.

Occorre esprimersi nettamente contro tutto quello che incrementi la violenza e che alimenti la retorica patriarcale dell’uomo forte e armato.

Non servono armi, non serve alimentare la narrazione bellicista con la crescente militarizzazione delle scuole e delle università dove si esaltano le guerre del passato e si valorizzano le azioni militari del presente. Non serve ingenerare paura propagandando una fantomatica emergenza sicurezza – magari dipingendo l’identikit dell’aggressore povero e straniero – per giustificare il maggiore utilizzo delle armi, come è accaduto col DL sicurezza.

Serve invece un investimento serio nei percorsi educativi alle differenze e contro la violenza di genere, nel potenziamento dei centri antiviolenza e nel loro finanziamento, nella lotta contro ogni forma di discriminazione legata al genere, nelle politiche del lavoro che garantiscano la sicurezza economica.

Una città in comune

