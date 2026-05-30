Esternalizzazione asili nido: la Giunta Conti chiude al confronto

L’esito negativo del tavolo di confronto in Prefettura tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione comunale sul bando relativo alla gestione esternalizzata di 5 asili nido nel territorio comunale è un fatto grave e preoccupante, che però conferma le scelte di questi anni della Giunta Conti di tagliare sui servizi educativi.

L’amministrazione comunale ha fatto, infatti, nuovamente muro contro le richieste dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, che erano state anche portate avanti dalla mobilitazione di queste settimane dei genitori, sia relativa al ritiro del bando sia rispetto alla richiesta di stanziamento di maggiori risorse al fine di garantire realmente sia la qualità del lavoro sia la qualità del servizio.

Ancora una volta, così come già successo in occasione di altri (emblematico il caso della gara dei servizi diversi dall’educativo) la destra conferma non solo di non voler fare percorsi adeguati di confronto preventivo sulla gestione di servizi fondamentali come quelli educativi ma anche poi di non ascoltare realmente i bisogni di famiglie, lavoratori e lavoratrici.

Esprimiamo quindi nuovamente il nostro pieno sostegno alla prosecuzione della mobilitazione contro le scelte aziendalistiche di questa Giunta. Le risorse finanziare il comune le avrebbe ed è quindi ancora più grave il progetto che la destra porta avanti, spingendo ulteriormente sulle esternalizzazioni e facendo pagare il prezzo di questa operazione venga scaricato sulla qualità educativa, sull’organizzazione del servizio e sulle condizioni di lavoro di educatrici ed educatori.

Porteremo la vicenda nuovamente anche in commissione e consiglio comunale rilanciando la necessità di qualificare il settore con in piano di assunzioni, con la formazione e la valorizzazione del personale, rimettendo al centro politiche per una gestione pubblica diretta che è compito specifico e precipuo del Comune.

Diritti in comune

Partito Democratico

La città delle persone

Sinistra unita per Pisa

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