Ordine del giorno: Esternalizzazione dei servizi a tutela delle condizioni di lavoro nelle partecipate del Comune: adeguamento contrattuale e piani di reinternalizzazione delle funzioni

Premesso che:

Il processo di progressiva esternalizzazione delle competenze dal Comune alle società partecipate ha visto nel corso degli anni una crescita preoccupante e pericolosa, che è andata a discapito dei servizi erogati, e delle condizioni di lavoro di chi svolge materialmente tali funzioni;

Gli esempi di tale fenomeno sono numerosi e toccano diversi ambiti di intervento: dalla cultura alla gestione del patrimonio immobiliare, fino alla gestione delle politiche abitative e, più nello specifico, dell’edilizia residenziale pubblica;

In molti casi — come per i lavoratori e le lavoratrici del settore culturale e turistico, la cui gestione è in capo a Pisamo S.r.l. — i contratti di assunzione non rispondono al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di comparto corrispondente, venendo invece applicati contratti stipulati da cooperative o altri soggetti terzi che non garantiscono la tipologia contrattuale realmente spettante alle mansioni svolte;

Dal bilancio consuntivo emerge in modo chiaro come le funzioni attribuite alle singole società partecipate siano del tutto sproporzionate rispetto al personale ivi impiegato, determinando l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati in quasi tutti i settori interessati;

Considerato che:

Tutelare il lavoro e assicurare un corretto ed equo trattamento economico e contrattuale deve rappresentare un dovere imprescindibile per ogni datore di lavoro, a maggior ragione se pubblico;

Il personale impiegato opera per garantire un servizio essenziale e funzionale all’esercizio di un’attività pubblica;

Il controllo diretto da parte del Comune sullo svolgimento di tali attività risulta ad oggi meramente residuale;

Impegna il Sindaco e la Giunta:

Ad avviare un’analisi dettagliata di tutti i contratti applicati al personale impiegato nell’ambito delle attività affidate alle società partecipate, inclusi i contratti stipulati tramite soggetti terzi, appaltatori o cooperative;

Ad intraprendere un immediato percorso di indirizzo e promozione volto all’adeguamento dei suddetti contratti agli effettivi contratti collettivi nazionali di comparto pertinenti;

A predisporre un piano strategico per la progressiva reinternalizzazione delle funzioni, finalizzato a riequilibrare il rapporto tra compiti attribuiti e personale impiegato nelle partecipate, riportando competenze strategiche all’interno della struttura dell’Ente e definendo un adeguato piano programmato di assunzioni.

Giulia contini – Capogruppo Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista

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