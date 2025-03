Esternalizzazione del centralino del Comune di Pisa a Sepi: Conti smantella i servizi comunali pezzo per pezzo

La proposta di delibera della Giunta Conti, in discussione nel Consiglio comunale di lunedì 24 marzo, di trasferire il servizio di centralino e call center del Comune di Pisa a Sepi è emblematico: l’ennesimo atto di una corsa alle esternalizzazioni e privatizzazioni che denunciamo da anni a causa dei pesanti effetti sociali che determinano.

Anche se i fatti dimostrano che queste politiche si traducono per la cittadinanza in una riduzione dei servizi e in un aumento dei costi, l’Amministrazione Conti procede senza sosta nello smantellamento capillare dei servizi del Comune.

Il centralino del Comune di Pisa ha svolto negli anni una doppia funzione: quella di essere punto di riferimento dei cittadini e delle cittadine per i contatti con gli Uffici, per informazioni e richieste varie, e quella di assumere personale anche delle categorie protette che hanno sempre garantito tale funzione.

Ad oggi, l’Amministrazione, con una scelta originale (!!!), ha deciso di esternalizzare il servizio a Sepi, nascondendosi dietro una retorica insopportabile in nome del “… perseguimento degli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, celerità del procedimento, perseguimento degli interessi istituzionali e strategici dell’Ente”.

E’ indubbio che anche per l’attività del centralino occorra una maggiore integrazione e coordinamento tra i servizi erogati e le piattaforme in uso. La questione dirimente, però, è un’altra: per quali motivi tale aggiornamento deve essere dato in carico a Sepi e non gestito direttamente dal Comune? Tanto più che i nostri emendamenti alla delibera -che prevedono la reinternalizzazione del servizio- hanno avuto parere favorevole del Dirigente del Personale e delle Finanze. Non si tratta dunque di una questione tecnica, ma di una scelta meramente politica.

Lo conferma l’elenco – ormai quasi esaurito- delle precedenti esternalizzazioni e dei tentativi di creare e moltiplicare società ad hoc per “alleggerire” il Comune. Si veda ad esempio l’assegnazione delle funzioni culturali, turistiche date in gestione a Pisamo s.r.l. -con l’inspiegabile nesso tra gestione “culturali” e “mobilità”! – dopo il fallito tentativo di costituire una nuova società “Pisa Crea” per tali funzioni. E si veda il procedimento che l’Amministrazione ha avviato – da definirsi “sconvolgente” – che apre ai privati, con l’affidamento in Project Financing, la gestione dei servizi cimiteriali, un sevizio di cui è superfluo sottolinearne la delicatezza.

Non ultimo per importanza il fatto che queste scelte si ripercuotono sui dipendenti, vanificando un patrimonio di competenze che si è costituito nel corso degli anni.

La favola del “Comune leggero” che la destra prova tanto a decantare non è a lieto fine. In un frangente in cui non solo a livello nazionale vengono meno punti di riferimento e istituzioni che in altre fasi storiche hanno assolto una funzione di orientamento per la collettività, anche l’istituzione “Comune” che per sua natura è la più radicata e contigua alle necessità della cittadinanza, viene dissolta e frammentata in una molteplicità di società anonime che operano -come è ovvio- in funzione esclusiva di interessi privati. A tutto ciò ci opporremo.

Qui gli emendamenti proposti da Diritti in comune alla delibera

