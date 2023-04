Esuberi Vodafone: sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici. Grande vertenza nazionale per tutelare il lavoro

Esprimiamo il nostro totale sostegno e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Vodafone impegnati in queste settimane in una difficilissima vertenza. L’azienda ha infatti presentato negli scorsi giorni un piano di esuberi pesantissimo per 1003 unità a livello nazionale.

A Pisa, come denunciato dalla Cgil, sono coinvolti 97 dipendenti su 271, che rappresentano più del 35% delle lavoratrici e dei lavoratori del sito.

Non è ammissibile che ancora una volta a pagare le scelte imprenditoriali in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni siano i lavoratori e le lavoratrici.

Siamo di fronte ad un piano inaccettabile in cui l’unica variabile che si vuole tagliare è il personale. E’ decisivo un intervento del Governo e che si apra una grande vertenza nazionale a tutela del lavoro e della sua qualità ma al contempo una riorganizzazione di questo settore industriale.

Da parte nostra sosterremo le iniziative di mobilitazioni da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. I Comuni devono battere un colpo contro questo piano di esuberi. Delle pesantissime ripercussioni sociali ed economiche che colpiranno decine di famiglie anche sul nostro territorio dovranno farsi carico, infatti, anche le amministrazioni comunali e i Sindaci. Per questo è necessario assumere la questione come una emergenza ed esprimere al Governo, anche tramite i Prefetti, l’urgenza di interventi per impedire che tale operazione si compia.

Ciccio Auletta – candidato a sindaco Una città in comune – Unione Popolare

