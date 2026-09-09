Ex Apes in Via Fermi: anche la quarta gara va deserta. Una spirale della speculazione da fermare

E anche la quarta gara, promossa dal Comune di Pisa, per la svendita dell’edificio ex-Apes in via Fermi è andata deserta, visto che entro la data del 4 settembre, termine fissato nel bando, non è stata presentata alcuna offerta.

Dalla prima gara, la cui scadenza era il 30 gennaio 2026, a quest’ultima abbiamo assistito a un’operazione da manuale su come si svendono i beni pubblici per spalancare le porte alla speculazione. Infatti, attraverso queste 4 aste il prezzo minimo è già passato da 2.090.961,00 euro a 1.693.678,41 euro.

E, se si continuerà a insistere, il prezzo si abbasserà ulteriormente. Ecco come la rendita fa affari nella nostra città e di che cosa intendiamo quando parliamo di “Pisa depredata”: un sistema con il quale si depriva la cittadinanza di un bene comune come il patrimonio pubblico e si favoriscono gli immobiliaristi.

È indispensabile ricordare, infatti, che nelle previsioni contenute nel Piano Operativo Comunale adottato dalla destra lo scorso aprile — e rispetto al quale sono state depositate ben 773 osservazioni — per questo importante immobile di proprietà comunale è previsto il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali, turistico-ricettivi e servizi che potrebbero includere anche a hotel studentesco. Ipotesi contro la quale abbiamo presentato un emendamento in fase di adozione, bocciato dalla destra, e un’osservazione affinché invece il bene sia tolto dal piano delle alienazioni e mantenga una funzione sociale e pubblica.

Si tratta di un intero palazzo nel centro di Pisa, a due passi da Piazza dei Miracoli, in una posizione strategica esattamente lungo la direttrice che collega la stazione ferroviaria alla Torre pendente. L’eventuale cambio di destinazione d’uso proposto dalla destra andrebbe ad aggravare ulteriormente i problemi di vivibilità di un quartiere già costellato di attività ricettive e turistiche, in cui sono in corso o previste altre importanti operazioni della stessa natura, come quelle relative all’area del Santa Chiara, agli edifici dell’ex Caserma Artale e dell’ex Dipartimento di Chimica.

Noi proponiamo, invece, che questo immobile comunale che fino a pochissimi anni fa ospitava numerosi uffici, ancora oggi potenzialmente utilizzabili, sia riutilizzato per fini amministrativi e per offrire servizi di prossimità alla cittadinanza, vista la carenza di spazi comunali, tanto che il Comune spende risorse per acquistare altri spazi o, peggio ancora, prevede di consumare suolo per costruirne di nuovi. È il caso, ad esempio, del recente acquisto per circa 1 milione di euro dei nuovi uffici alla Sesta Porta dalla Patrimonio S.r.l. (società comunque interamente a partecipazione pubblica).

Occorre smascherare questa operazione per bloccare assolutamente questa spirale, fermando la svendita del patrimonio comunale e riutilizzando subito l’immobile per funzioni pubbliche.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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