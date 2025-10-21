Ex-asilo Coccapani: acquistato da una società con 200 euro di capitale sociale, nata da meno di un anno

E’ interessante provare a capire chi ha acquistato per 670 mila euro l’ex-Asilo Coccapani, un immobile comunale composto da 2 piani, per un totale di 1263 mq, con annesso un giardino, un esempio di architettura razionalista, soggetto a vincolo paesaggistico, che si trova nel cuore del centro cittadino, chiuso e lasciato in abbandono dal 2014 come denunciamo da anni e anni .

Si tratta della società Giunat srls con sede a Pisa e che ha per oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Ci sono particolari da mettere in evidenza riguardanti questa società.

In primo luogo si tratta di una società che è attiva da meno di un anno, essendo nata nel gennaio del 2025. E in secondo luogo la società ha un capitale sociale sottoscritto di appena 200 euro detenuto da un unico socio: Luca Meucci.

Come è possibile che una società che ha un capitale sociale di appena 200 euro e nata da così poco tempo faccia una operazione di acquisto da quasi 700 mila euro?

E ancora. L’interesse di questa società è investire su questo immobile per trasformarlo in cosa? Ci sono stati confronti tra il Comune di Pisa e la società sulle destinazioni d’uso? Quali sono i costi eventuali di una simile operazione?

Oppure la società l’ha acquistato ad un bassissimo prezzo rispetto alle stime degli anni precedenti per poi rivenderlo?

Riteniamo che sia importante avere delle risposte e capire quali sono le operazioni immobiliari in corso nella nostra città e chi le fa: la vivibilità di una città dipende fortemente dall’uso degli edifici, soprattutto quando hanno grandi potenzialità per uso sociale.

