Ex-asilo Coccapani: la Giunta Conti tenta una svendita scandalosa. Chiediamo il riutilizzo per funzioni pubbliche.

Un tentativo di svendita scandalosa da parte della Giunta Conti.

Il Comune ritiri il bando e riutilizzi l’immobile per funzioni pubbliche

La Giunta Conti apre la stagione delle supersvendite del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa. E’ semplicemente scandaloso il bando pubblicato in questi giorni dalla amministrazione comunale per “disfarsi” dell’ex-asilo Coccapani, una struttura nel cuore della città che da 11 anni è colpevolmente chiusa e lasciata volutamente in abbandono, mentre i tentativi di venderlo delle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite sono falliti.

Siamo di fronte ad una e propria svendita, che cerca di tentare appetiti immobiliaristi e speculativi, visto che il prezzo a base d’asta è fissato in € 599.038,73, con un valore che si è progressivamente abbassato, basta pensare che sempre circa 10 anni era di 1 milione 652 mila euro. Ma non solo. Si tratta di un bene comune composto da 2 piani con annesso un giardino per un totale di 1263 mq, soggetto a vincolo paesaggistico, che si trova nel cuore di un centro cittadino che necessita sempre più di essere rivitalizzato da funzioni pubbliche, aggregative, sociali e culturali, e che non ha bisogno di nuove residenze.

Ancora una volta la Giunta Conti dimostra di considerare il patrimonio pubblico non come una risorsa ma come un peso di cui liberarsi, alimentando così la speculazione nella nostra città quando, invece, l’obiettivo primario di ogni Comune dovrebbe essere la valorizzazione sociale del proprio patrimonio per rispondere ai bisogni della cittadinanza. La necessità di mitigare l’aggravarsi della crisi economica che attraversa il nostro Paese ormai da anni dovrebbe spingere il Comune di Pisa, nel caso dell’ex-asilo Coccapani e di tanti altri immobili chiusi ed abbandonati, ad adottare misure creative e innovative per permettere alla cittadinanza di fruire del patrimonio pubblico comunale soprattutto per finalità sociali. E invece nulla di tutto questo.

Anzi la Giunta Conti continua a perseverare lungo una strada di impoverimento per la città e di sottrazione di beni comuni. Ricordiamo, infatti, che risale ad un anno fa il tentativo fallito di vendere l’ex-asilo Coccapani, la Mattonaia e l’edificio in via Fermi ad Invimit per realizzarci hotel studenteschi. Ora si rilancia a prezzi stracciati provando a privatizzare un altro immobile pubblico.

Noi siamo assolutamente contrari a questo piano di svendita e chiediamo di ritirare il bando per ripensare ad un utilizzo pubblico dell’immobile. In questi anni abbiamo avanzato molte proposte: dall’uso scolastico vista la carenza di spazi nella nostra città a quella che presentammo già nel 2017, allora bocciata dalla giunta di centrosinistra, di utilizzare l’immobile come struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, che oggi la nostra città ancora non ha: vengono infatti individuate sempre soluzioni emergenziali e ai margini della città; ma tante altre se ne possono immaginare attraverso la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

