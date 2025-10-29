Ex-Dipartimento di Chimica: l’Università chiede il cambio di destinazione d’uso. Hotel studenteschi in mano ai privati ecco il progetto speculativo

E’ scaduta ieri, martedì 28 ottobre, la manifestazione d’interesse fatta nello scorso luglio dall’Università di Pisa per la vendita dell’ex-Dipartimento di Chimica in via Risorgimento di poco più di 9.000 mq, a poche centinaia di metri dalla Torre di Pisa, a partire da un prezzo base di 7.475.679,25 euro.

Ancora una volta di fronte ad un immobile pubblico vuoto nel cuore della città l’unica scelta che viene assunta dagli enti pubblici è quello di venderlo, fare cassa sbarazzandosene come se fosse un peso e non una risorsa per dare una risposta ai crescenti bisogni sociali, culturali, aggregativi, abitativi della nostra città.

Infatti il piano dell’Università è chiarissimo. Proprio a ridosso della scadenza della manifestazione d’interesse, l’Università di Pisa lo scorso 10 ottobre a firma del Rettore ha inviato al Comune di Pisa un contributo al Piano Operativo Comunale proprio relativo all’Ex-Dipartimento di Chimica chiedendo di modificare le attuali previsioni urbanistiche che “ne rendono impossibile l’utilizzazione da parte di un operatore economico privato” in “abitazioni collettive”, come ultimo tassello di una serie di incontri che la stessa Università ha fatto in questi mesi con il Comune e la Regione per ottenere questo esito.

In altre parole la proposta è quella di trasformare questo immobile in uno studentato privato, cioè non in una residenza dell’Azienda regionale per il diritto allo studio, ma in un hotel studentesco (riservando una parte dei posti, circa il 10%, per l’accoglienza a visiting professor, familiari/congiunti/visitatori): ovvero strutture private a prezzi di mercato che drogheranno ulteriormente il mercato abitativo e avranno come effetto l’espulsione delle fasce più deboli della popolazione dalla città, oltre a mutare radicalmente la figura degli studenti e delle studentesse che arriveranno a Pisa.

Sono però già centinaia e centinaia i posti letto che si prevedono di realizzare in città con i nuovi progetti messi in campo da grandi investitori che hanno la piena approvazione della Giunta Conti. A Porta a Mare si prevede la costruzione di un hotel studentesco da 372 posti da parte di Finint Investment, società di gestione del Gruppo Banca Finint che sta portando avanti operazioni analoghe a Padova, Modena e Trieste. A questo si aggiungono i centinaia di posti letto che si intende realizzare con altri hotel studenteschi nella ex-Caserma Artale, a pochi metri dall’ex – Dipartimento di Chimica, senza dimenticare il Dipartimento di Biologia , a pochi passi dalla Torre, che sarà anche quello dismesso vista la costruzione del nuovo edificio nel quartiere di Cisanello. Per non parlare del progetto di riuso dell’ex- Santa Chiara, operazione da centinaia di milioni di euro. A questi si aggiunge lo studentato progettato nell’edificio già occupato dall’ASL in via Zamenhof.

Stiamo parlando di quasi 1000 posti letto per studenti e studentesse a prezzi di mercato. Tutto ciò a fronte di un mercato drogato in cui un posto letto a Pisa costa oggi tra i 350 e i 400 euro, mentre mancano centinaia di posti alloggi per gli studenti vincitori nelle graduatorie del diritto allo studio, mentre il Governo (e a cascata la Regione) riducono i finanziamenti per il diritto allo studio.

Non è accettabile che l’Università si faccia parte attiva di questi processi speculativi. Perché si è proceduto ad un percorso con gli enti pubblici e l’Azienda Regionale per il Diritto allo studio per un accordo sul riutilizzo di questo immobile ma anche di altri, anche di proprietà comunale, come residenze studentesche per il diritto allo studio? Attendiamo la pubblicazione della manifestazione di interesse fatta dall’Università di Pisa dicendo chiaramente che occorre tornare indietro da quel percorso ed avviare un progetto di riuso pubblico.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

