Ex-Ospedale Calambrone: anche la seconda gara andata deserta. Serve una strategia pubblica per il suo riutilizzo

Anche il secondo bando di gara fatto in questi primi 6 mesi del 2025 dall’Azienda Ospedaliero- Universitaria Pisana per la vendita dell’Ex-Ospedale di Calambrone è andato deserto.

Si tratta dell’ennesima fumata nera, dopo che solo che pochi mesi fa era andata a vuota anche la prima gara per la vendita di questa struttura, chiusa e lasciata in totale abbandono dal 2007.

Nella prima gara si partiva da una base di 3,9 milioni di euro, ma non sono pervenute offerte nei termini previsti.

Nella seconda gara l’Azienda ha deciso di decurtare il prezzo base del 10%, partendo quindi da 3,5 milioni di euro, ma l’esito è stato il medesimo: un nulla di fatto di cui occorre prendere atto per un cambio di prospettiva su questo immobile.

Infatti, ancora volta l’idea fallimentare è di provare a svendere a soggetti privati, senza che vi sia alcuna strategia tra i soggetti pubblici per restituire luoghi lasciati al degrado a funzioni sociali, aggregative e pubbliche, che sul litorale mancano come, per esempio, spazi per le associazioni o spazi pubblici a disposizione della cittadinanza per l’organizzazione di eventi.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

