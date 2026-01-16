Ex ospedale Calambrone: deserta anche ultima asta. Una svendita clamorosa, ieri la discussione in consiglio comunale

L’ex ospedale di calambrone è vuoto e lasciato nel più totale degrado da quasi 20 anni. L’immobile è di proprietà dell’Aoup, e quindi della Regione, che in tutti questi anni non è stata grado di elaborare alcuna strategia se non quella di provare a fare una clamorosa svendita, esattamente come sta facendo il Comune di Pisa con il suo patrimonio.

Si, perché di svendita si tratta. In occasione delle aste andate a vuoto nel 2017 il prezzo era di oltre 6 milioni di euro ( 6. 228.000,00 euro). Poi nel corso di questi nove anni sono state fatte ulteriori aste a grande ribasso giungendo ad agosto 2025 all’ultimo prezzo di vendita dimezzato rispetto a quello del 2017:3.100.000,00 euro. Tra fine del 2024 e l’autunno del 2025 l’Aoup ha proceduto a fare 3 aste consecutive partendo dal valore di 3 milioni e 900 e arrivando a 3 milioni e 100. Grazie ad una nostra interpellanza discussa ieri in Consiglio comunale si è appresso che anche questa ultima gara nello scorso autunno è andata a vuoto.

Eppure, il territorio del litorale ha bisogno di spazi pubblici e sociali, anche fruibili come presidi sanitari, ma a questo nessuno sembra essere interessato.Si preferisce regalare a qualche grande acquirente privato un bene di prestigio, dove l’unica prospettiva potrà verosimilmente essere quella ricettiva o al più residenziale.Denunciamo ancora una volta con forza questa strategia che vede responsabilità ben distribuite.

La Regione governata dal centrosinistra certamente attraverso la svendita di immobili sul territorio Pisano dall’ex-ospedale a Calambrone all’immobile in via Zamenhof procede cosi a svendere patrimonio pubblico favorendo processi speculativi che danneggiano gli interessi pubblici e della cittadinanza.

Altrettanto inaccettabile, però, è la narrazione della destra pisana che svende beni comunali in continuazione, ma quando a svendere è il centrosinistra si mostra esterrefatta e si finge impotente.

Per noi occorre avviare subito dei tavoli partecipati con tutti gli enti della zona rispetto all’utilizzo del patrimonio pubblico inutilizzato: servono risorse ma sopratutto serve un disegno pubblico di medio e lungo periodo.Cosa serve al litorale oggi? Che potenzialità ha quello spazio? Come può essere recuperato?Il colpevole silenzio del Comune altro non è che un gioco di sponda con la Regione e, purtroppo, calambrone non è l’unico caso. La modalità è replicata anche rispetto ad altre zone pisane come in via Zamhenof dove si pensa alla vendita per far realizzare un hotel studentesco come nel caso dell’adiacente edificio venduto dalla Asl. In buona sostanza si vede cosa torna comodo ai privati con buona pace dell’interesse della cittadinanza e nel frattempo chi governa gioca ad un rimpallo di responsabilità.L’interessa di Pisa sta da un’altra parte: da quella di chi la città la vuole vivere e non comprare.

