Ex ospedale Santa Chiara: situazione di stallo. Ieri la discussione in Prima Commissione Consiliare su nostra iniziativa Manca qualsiasi regia pubblica

“Regenerate Santa Chiara”, la procedura privata, finalizzata “ad individuare la migliore offerta per l’acquisto e la valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa Chiara”, è in una completa fase di stallo.

È quello che è emerso ieri nel corso della seduta della Prima Commissione Consiliare Permanente, grazie alla discussione richiesta dal nostro gruppo consiliare nello scorso gennaio, e che finalmente è stata affrontata dopo nostri numerosi solleciti, visto che in base al cronoprogramma presentato lo scorso 15 marzo è scaduto il termine per la consegna delle offerte vincolanti.

Purtroppo alla Commissione erano presenti solo l’assessore Dringoli e la dirigente competente, mentre i rappresentanti dell’Aoup, nonostante la nostra richiesta di audirli fosse messa nera su bianco nell’argomento depositato, non sono stati convocati per una colpevole “dimenticanza” dal Presidente della Commissione, il leghista Ciavarrella.

Nonostante questa assenza è emerso che alla scadenza dello scorso marzo sono state presentate 3 offerte, che sono state scartate in quanto molto inferiori ai 120 milioni richiesti. Al riguardo, nonostante le nostre ripetute richieste, non ci sono state date risposte sui nomi dei soggetti che hanno presentato le offerte.

Si tratterà quindi ora di capire cosa accadrà, a fronte di una operazione su cui, anche alla luce di quanto emerso ieri in Commissione, sono sempre più pesanti le ombre sul futuro dell’area e sempre più pressanti le operazioni speculative che si stanno muovendo su una partita che ha una valenza nazionale ed internazionale, vista la collocazione adiacente ad una delle 7 meraviglie del mondo.

Le decisioni che verranno assunte cambieranno i destini di Pisa e diventeranno un modello, e proprio per questo non si può lasciare alcuna cambiale in bianco a nessuno, come invece si sta provando a fare a tutela solo degli interessi privati ma con la piena sintonia con gli enti pubblici di tutti i livelli territoriali, a partire dal Comune di Pisa e dalla giunta Conti.

La strategia è tanto spudorata quanto cristallina: si appalta ai privati e ai loro interessi la definizione delle destinazioni affinché possano ricavarne profitti, mentre il pubblico abdica completamente al suo ruolo e alle sue prerogative, assecondando tutti gli appetiti della finanza immobiliare, senza alcuna discussione pubblica né l’elaborazione di strategie ed indirizzi pubblici.

Siamo al ribaltamento del rapporto tra pubblico e privato, tra istanze generali e speculazione immobiliare. Manca qualsiasi idea di un modello di città pubblica, tanto della destra a livello comunale quanto del centrosinistra a livello regionale.

Serve invece – come ribadiamo da anni – una strategia pubblica su cosa deve diventare il Santa Chiara e quale deve essere il suo ruolo nel tessuto urbano cittadino. Strategia che deve essere definita dal Comune attraverso un preventivo ed irrinunciabile percorso di partecipazione che coinvolga la cittadinanza, l’Università, l’Azienda Regionale per il Diritto allo studio e le altre forze politiche, sociali, economiche, culturali della città, fissando i requisiti irrinunciabili, le condizioni, le destinazioni per rispondere ai bisogni sociali e pubblici sempre più forti, sottraendosi agli interessi speculativi che seguono solo logiche di mercato.

Ultimamente sta emergendo con forza la necessità di ripensare lo spazio urbano per ridurre l’impatto ambientale e il consumo di suolo. Uno degli obiettivi di un piano di recupero per questa area deve quindi essere quello di creare spazi verdi e percorsi pubblici al posto degli edifici minori non vincolati, strategia indispensabile per contrastare il cambiamento climatico: esattamente ciò che, finora inascoltati, abbiamo proposto per la caserma Artale.

È evidente che la Giunta Conti non può continuare a “nascondersi” dietro ad un piano di recupero che non riesce evidentemente ad essere attuato, anche perchè pensarono circa 15 anni fa in un contesto che si è profondamente modificato.

Questo è incompatibile con la realizzazione di un palacongressi, unica idea fallimentare della Giunta Conti sull’ex-Santa Chiara: una megastruttura non integrata nel contesto urbano che comporterà un eccessivo carico urbanistico per la mobilità e per le risorse.

L’unica cosa di cui al contrario si parla anche da parte della Giunta Conti sono i potenziali quanto infondati impatti economici positivi, non si sa bene per chi; mentre dati alla mano, appaiono chiari i danni di questo modello di sviluppo e di urbanistica.

Esemplare in questo senso quanto dichiarato proprio durante la Commissione dal capogruppo di Fratelli d’italia che ha espressamente affermato di augurarsi che qualche investitore trasformi il Santa Chiara in un complesso di hotel di lusso.

Ribadiamo che per noi Pisa è di chi la vive e non per chi la compra.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

