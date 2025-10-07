Ex Palp: immobile chiuso a tempo indefinito. Manca un progetto di utilizzo e le risorse per recuperarlo

Negli scorsi giorni in seconda commissione permanente si è discusso degli aggiornamenti sull’immobile conferito dal Comune di Pisa a Farmacie comunali ormai da quasi due anni, conosciuto come “ EX PALP” e situato al centro del lungomare Pisano, a Marina di Pisa in via della Repubblica Pisana n. 68.

Un immobile che già i membri della seconda commissione avevano potuto visitare nel mese di luglio e rispetto al quale ad oggi non è possibile avere alcuna idea di quale sarà la sua effettiva destinazione.

A dichiararlo è stato lo stesso Amministratore Unico di Farmacie, il dott. Andrea Porcaro d’Ambrosio che, alle nostre domande ha dovuto rispondere presentando quella che per i cittadini non può che essere un’amara realtà: ad oggi non ci sono soldi stanziati a bilancio per i lavori, non è possibile individuare un capitolato d’appalto di questi lavori e non esiste alcun cronoprogramma della futura ristrutturazione.

Le ragioni, secondo quanto spiegato dallo stesso Amministratore, sono da ricercare nell’esigenza di effettuare i lavori soltanto quando si avranno chiari tutti gli elementi in gioco che, attualmente, non possono essere chiari considerato, tra l’altro, il cambiamento che Pisa sta vivendo con lo scioglimento della Società della Salute: in altre parole ancora non sappiamo cosa farci e quindi l’immobile resterà chiuso.

Quello che è emerso rappresenta un modo di amministrare la cosa pubblica insostenibile: si brancola nel buio, non si ha alcuna progettualità e si agisce su impulsi che partono con ogni evidenza da interessi che sono altri rispetto ai bisogni del territorio.

Anche su questo, sempre in Commissione, ci è stato confermato che non è ancora stata fatta alcuna analisi dei bisogni di quella parte della città né è stato avviato formalmente alcun confronto con le associazioni e gli enti che su quello stesso territorio possono operare ed offrire servizi.

Nel prossimo futuro in quell’area dovrebbe infatti aprire una Casa di comunità, sarà quindi importante capire come le attività che saranno svolte da Farmacia in quell’immobile si potranno coordinare con servizi già erogati e, al contempo, come potranno intersecarsi con l’attività di volontariato che le associazioni attivamente svolgono sul litorale e che ad oggi sono il principale sostegno per un territorio che di servizi socio-sanitari e assistenziali sino ad ora è rimasto scoperto.

Servono delle risposte urgenti. Non è pensabile che ad oggi non esista alcun progetto tanto più che Farmacie è una società totalmente partecipata dal Comune di Pisa.

Non è ammissibile che a tempo indefinito si tenga chiuso e non si utilizzino le potenzialità di un bene come l’edificio EX PALP, a favore di chi in quel territorio ci vive.

