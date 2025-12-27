Ex-uffici APES in via Fermi: il Comune li mette in svendita. Si perdono funzioni pubbliche per nuove possibili speculazioni

In questi giorni, a ridosso della fine dell’anno, assistiamo all’ennesima operazione della destra che governa la città e che nulla ha a che vedere con l’interesse della collettività. Il Comune ha infatti pubblicato il bando per la vendita dell’edificio ex APES di via Fermi, con un prezzo base di 2 milioni di euro.

Si tratta di un intero palazzo nel centro di Pisa, un edificio comunale che fino a pochissimi anni fa ospitava numerosi uffici, ancora oggi potenzialmente utilizzabili, e che viene messo in vendita mentre il Comune spende risorse per acquistare altri spazi, come avvenuto recentemente con l’acquisto per 994.000 euro di nuovi uffici alla Sesta Porta dalla società Patrimonio S.r.l. (società comunque interamente a partecipazione pubblica).

È bene ricordare, al riguardo, che nei prossimi mesi il Comune avrà inoltre bisogno di nuovi spazi per uffici, vista la creazione di una nuova direzione a seguito della decisione di gestire direttamente i servizi socio-assistenziali dopo l’uscita del Comune dalla Società della Salute.

È fondamentale evidenziare la posizione strategica dell’immobile di via Fermi, situato esattamente lungo la direttrice che collega la Stazione al Duomo: una collocazione che espone al rischio concreto di un riutilizzo a fini turistici o di realizzazione di studentati privati, dopo un cambio di destinazione d’uso. Un’ipotesi tutt’altro che astratta, se si considera il precedente tentativo del Comune di vendere l’immobile a Invimit, prevedendo la realizzazione di 90 posti letto a valori superiori ai prezzi di mercato.

Non sarebbe la prima volta che ciò accade: basti pensare al recente caso dell’ex-asilo Coccapani. Non ci sorprenderebbe, quindi, se un’operazione di questo tipo venisse nuovamente messa in atto.

L’impatto che questa operazione potrebbe avere non è da sottovalutare: si andrebbero ad aggravare ulteriormente i problemi di vivibilità di un quartiere già costellato di attività residenziali e/o ricettive, in un contesto in cui sono in corso o previste altre importanti operazioni della stessa natura, come quelle relative all’area del Santa Chiara, agli edifici dell’ex Caserma Artale, dell’ex Dipartimento di Chimica, delle ex Stallette e all’operazione di recupero del Parco della Cittadella, la cui gestione è stata affidata a un soggetto privato.

Questa idea di una città di Pisa asservita alla speculazione, e non pensata per chi in città vive, incontra la nostra più ferma contrarietà. Se si continuerà su questa strada, Pisa diventerà sempre meno accessibile ai suoi abitanti, come ormai accade da anni nella vicina Firenze. Per noi questo è inaccettabile.

La giunta Conti e la maggioranza facciano un passo indietro rispetto a questa scelta sbagliata e ritirino subito il bando. È necessario bloccare l’ennesima operazione di svendita del patrimonio comunale e riutilizzare l’immobile per funzioni pubbliche.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

